Tom Brady se sumará a estrellas de la NFL en torneo de Flag Football

La leyenda de la NFL Tom Brady será la estrella invitada en un equipo que reunirá estrellas de la NFL para participar en Fanatics Flag Football Classic, que se celebrará el próximo año en la Temporada de Riad en Arabia Saudita.

El partido, que se jugará en el Kingdom Arena de Riad, capital de Arabia Saudita, el 21 de marzo de 2026, tendrá la presencia de Brady que confirmó su participación durante la previa de Fox Sports del partido que protagonizarán Las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers.

“He tenido la suerte de jugar fútbol americano en todo el mundo. Jugué en Alemania, en Reino Unido, en México y la afición de todas partes me transmitió energía y pasión por este deporte. Me emociona anunciar que salgo de mi retiro para jugar en el ‘Fanatics Flag Football Classic’ que llevará el fútbol americano a Oriente Medio“, afirmó el exquarterback.

Los equipos que participarán en el torneo de exhibición del fútbol bandera serán dirigidos por Pete Carroll, entrenador de Las Vegas; Sean Payton, de Denver Broncos; y Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers.

En el campo de juego, además del siete veces campeón del Super Bowl, estarán Rob Gronkowski, su excompañero junto al que ganó cuatro de sus siete anillos de campeón; y Saquon Barkley, corredor de los monarcas Philadelphia Eagles.

También los acompañarán Christian McCaffrey, corredor estelar de los 49ers; CeeDee Lamb, receptor principal de Dallas Cowboys; Maxx Crosby, agresivo cazador de quarterbacks de Raiders; Sauce Gardner, veloz esquinero de New York Jets; Myles Garrett, defensivo de Cleveland Browns, entre otras estrellas.

El evento contará con tres equipos de fútbol bandera, que se enfrentarán entre sí junto a un grupo de locales, que lucharán por el título.

“Estoy entusiasmado por volver al campo, disfrutar de la competición junto a algunas de las estrellas más brillantes y leyendas icónicas del deporte y ofrecer un evento deportivo global verdaderamente único a los aficionados de todo el mundo”, dijo Brady, quien se retiró en 2023.

El flag football debutará en el programa de los próximos juegos olímpicos de Los Angeles 2028.

