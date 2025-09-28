De Iztapalapa para Nueva York: Los Ángeles Azules ponen a bailar al Madison

En una noche complacencias, el grupo mexicano Los Ángeles Azules lanzó en varias ocasiones en el teatro del Madison Square Garden: “¡De Iztapalapa para el mundo!”, un eslogan que lo identifica desde hace más de 40 años.

Elías “El Doc” Mejía Avante, líder y cofundador del grupo intentó en varias ocasiones que la audiencia decidiera sobre una canción u otra, pero la presión de los gritos llevó bajista a decidirse por todas las canciones.

Incluso el grupo fundado en la Ciudad de México complació al cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, con la famosa ‘El listón de tu pelo’.

“El cónsulo quiere ‘El listón de tu pelo'”, anunció Mejía Avante. Tal canción es una de las cumbias tradicionales del grupo, pero el bajista la puso a competir con ‘Amor a primera vista’, el éxito colaborativo al lado de Belinda y Lalo Ebratt. La audiencia no tuvo duda, quería las dos, y fue complacido.

Los mismo ocurrió con otras cumbias que provocaron a la audiencia levantarse de sus asientos y aunque varios querían lucirse en los pasillos mostrando sus dotes con giros llamativos, las seguridad del recinto en Manhattan les impidió hacerlo, aunque por momentos las parejas escabulleron la cadencia de sus pasos ante la invitación del grupo a moverse al ritmo de la cumbia estilo mexicano, la cual ha enriquecido el grupo con el género urbano y otros estilos de cumbia, como el argentino y el colombiano.

“Estamos en lugar prohibido en busca de experimentar donde se hace el pecado del amor… y el tiempo nos hace esperar”, fueron las primeras frases que lanzó Alejandro Hilton, uno de los vocalistas. La canción ‘De entrega de amor’ es uno de las más famosas del grupo y la audiencia que abarrotó el traro del MSG lo agradeció con gritos y aplausos. De ahí la fiesta no paró, como si fuera una noche de sonidero, el estilo de baile en las calles en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.

Junto a Hilton, la voces de María Belén, Edwin Ordóñez y Erick de la Peña Ruíz se intercalaron con las canciones con las que el grupo deleitó a la audiencia, incluidas ‘Mi niña mujer’, ‘Cómo te voy a olvidar’, ‘Mis sentimientos’, ’20 rosas’ ’17 años’.

Durante más de dos horas, Los Ángeles Azules complacieron a sus seguidores en Nueva York. Crédito: Jesús García | Impremedia

“¡Los Ángeles Azules!”, gritó en varias ocasiones “El Doc” Mejía Avante. “…¡Para el mundo!”, respondió la audiencia una y otra vez.

El líder del grupo también se refirió a “los buenos güeros”, en referencia a los estadounidenses que no están contra los latinos en EE.UU.

Admiradores originarios de Argentina, España, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, pero principalmente de México saturaron el teatro del MSG, confirmando cómo el grupo ha trascendido fronteras y se mantiene vigente. La audiencia fue diversa también en edades: personas mayores de 50 o 60 años, gente en sus 30s, pero también jóvenes veinteañeros disfrutaron el espectáculo musical que tuvo un escenario con imágenes multicolor que recuerdan el estilo ya famoso de las casas de Iztapala: tonos rosa, amarillo, naranja y azul.

“Quería empezar a las ocho, pero preferí esperar”, dijo el líder del grupo a la audiencia justificando el retraso de unos 15 minutos, debido a que la gente no había llenado aún el teatro. La gente siguió llegando incluso 30 minutos después. El viernes 26, la ciudad de Nueva York había sido un caos, debido a protestas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; manifestaciones contra los operativos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra inmigrantes indocumentados, y las calles cerradas por la Asamblea General de la ONU, además de los conocidos retrasos de los trenes del Subway neoyorquino.

Además de Belinda, otros cantantes que han colaborado con Los Ángeles Azules estuvieron presentes en la memoria de la audiencia, incluido Carlos Vives, Natalia Lafurcade, Ximena Sariñana, Kenia Os y Cazzu.

El concierto alcanzó la recta final con el sonido de “Pom, pom, pom-pom-pom-pom, pom”, la entrada de la canción ‘Mis sentimientos’ que el grupo cantó con Sariñana. La cita en Nueva York terminó con ’17 años’ y una selfie del grupo con sus seguidores, a quienes se pidió encender la luz de sus teléfonos para funcionar como fondo de la imagen.