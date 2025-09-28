Fallece a los 52 años Paul Roberts, coreógrafo de One Direction y Katy Perry

Uno de los coreógrafos más solicitados del Reino Unido, Paul Roberts, quien trabajó con One Direction, Harry Styles, Katy Perry y Paul McCartney, murió la madrugada del sábado 27 de septiembre a los 52 años tras una larga batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su pareja, el artista y fotógrafo Phil Griffin, a través de un mensaje en Instagram: “Paul falleció con cariño en su hogar, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, estuvo llena de mucha gracia”.

Durante más de 25 años, Roberts trabajó con algunas de las estrellas musicales más importantes del mundo, ayudándoles a coreografiar rutinas para videos y giras en vivo, así como en trabajos escénicos para grupos de danza y teatro.

Paul fue el creador de la coreografía de videos de One Direction como “Kiss You”, “Steal My Girl” y “Best Song Ever”. Además, trabajó en la gira de reunión de las Spice Girls y se encargó de coreografiar presentaciones para Katy Perry y Paul McCartney.

En 2021, Roberts recordó con cariño su experiencia junto a One Direction: “Desde el principio supe que había magia en ellos. Hacían bailes tontos, pero yo pensaba: ‘Si quisieran bailar muy bien, seguro que podrían hacerlo’”, mencionó.

Años más tarde, Roberts colaboró con Harry Styles en el videoclip “Treat People With Kindness”, donde el cantante compartió pantalla con Phoebe Waller-Bridge, actriz de la serie ‘Fleabag’.

La noticia de su fallecimiento de inmediato generó reacciones de avrios famosos.

Lottie Tomlinson, hermana de Louis Tomlinson, compartió un emoji de carita triste en redes sociales, mientras que Simon Jones, publicista de Niall Horan y Louis, escribió: “Qué triste escuchar esta noticia sobre una persona tan increíble. Les envío mucho amor y alegría”.

La cantante Sophie Ellis-Bextor mencionó: “Es muy triste. Paul era tan especial. Tan talentoso, sí, pero también cálido, dulce, considerado y divertido. Lamento mucho saber que ya no está. Les envío mucho amor a todos los que lo conocieron“.

