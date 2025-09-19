Fallece Brad Everett Young, actor de ‘Grey’s Anatomy’, en accidente automovilístico

El actor y fotógrafo de celebridades, Brad Everett Young, falleció el fin de semana a los 46 años tras un accidente automovilístico en la autopista 134 de California. La noticia fue confirmada por su publicista Paul Christensen al portal The Hollywood Reporter.

El representante detalló que Young conducía solo, de regreso a casa luego de ver una película, cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario lo impactó de frente.

“Murió en la escena”, declaró Christensen al medio, quien también pidió respeto por el duelo de sus seres queridos.

El otro conductor sobrevivió y permanece hospitalizado.

¿Quién era Brad Everett Young?

Nacido en Virginia, Young nunca pensó en primera instancia que terminaría en los sets de rodaje. Estudió en la Averett University con la intención de seguir una carrera en medicina. Sin embargo, eligió el camino de las artes donde ganó reconocimiento como actor, escritor y fotógrafo.

En la pantalla chica se le vio en reconocidas producciones como ‘Boy Meets World’, ‘Felicity’, ‘Grey’s Anatomy’ y Numb3rs’. En el cine, participó en títulos como ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’, ‘Charlie’s Angels’, ‘Love & Basketball’, ‘Jurassic Park III’,’ I Love You, Man’ y la ganadora del Óscar ‘The Artist’.

Más allá de sus apariciones frente a las cámaras, Young también se ganó un nombre detrás de ellas. Su faceta como fotógrafo de celebridades lo convirtió en una presencia habitual en alfombras rojas, donde fotografiaba a estrellas de Hollywood para medios como Vanity Fair, Elle, Harper’s Bazaar, People The Hollywood Reporter y Variety.

