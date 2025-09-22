Muere a los 27 años la influencer Patricia Keller tras enfrentar agresivo cáncer

El mundo digital y del entretenimiento se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte de la famosa doctora e influencer brasileña Patricia Keller, quien falleció a los 27 años tras una intensa batalla contra un cáncer bastante raro y agresivo.

Fue durante el mes de julio de 2024 cuando Patricia decidió abrir la puerta de su intimidad a miles de sus seguidores y contó que los médicos le habían detectado un tipo de cáncer presente en menos del 1% de la población. A partir de ese momento, comenzó a narrar en sus redes sociales sus sesiones de quimioterapia, los cambios físicos de la enfermedad, los altibajos entre la esperanza y el temor, pero también el optimismo con el que enfrentaba cada etapa.

Aunque por el momento no hay confirmación absoluta sobre cuál tipo de cáncer tenía, algunas fuentes mencionan que padecía osteosarcoma (un cáncer de hueso poco frecuente), mientras que otras señalan rabdomiosarcoma, (cáncer que se origina en células inmaduras de los músculos estriados o esqueléticos).

El pasado 14 de septiembre, su estado de salud se deterioró de manera irreversible. Según contó su madre a medios internacionales, Patricia llamó a su familia para despedirse y pedir perdón. Poco después, perdió la vida.

“Me dijo que nos amaba a todos, que quería mucho a su familia. Me pidió perdón y confesó que ya no podía seguir. Estaba sufriendo intensamente y el dolor era insoportable”, relató la señora al medio Need To Know.

A pesar de los tratamientos médicos y su fortaleza emocional, Patricia no pudo vencer la enfermedad. “Este cáncer es devastador”, agregó su madre.

La noticia de la muerte de Patricia Keller ha desatado toda clase de mensajes de condolencia por parte de colegas del ámbito médico, seguidores que encontraron inspiración en su fortaleza y figuras del mundo digital, quienes destacaron su valentía, humanidad y la forma en que utilizó su plataforma para generar conciencia sobre enfermedades poco comunes.

