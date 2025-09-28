NY y NJ demandan a administración Trump por intentar eliminar “ideología de género” de programas de educación sexual

Nueva York y Nueva Jersey, además de una docena de otros estados, están acusando al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de presionarlos de manera ilegal para que censuren referencias a la identidad de género en los programas de salud sexual financiados con fondos federales.

En una demanda ante el tribunal federal, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 15 fiscales generales de todo Estados Unidos alegan que las nuevas normas del HHS violan las protecciones constitucionales contra la discriminación y socavan la seguridad pública. Connecticut está participando también en la demanda.

El mes pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dirigido por Robert F. Kennedy Jr., declaró que las escuelas tenían solo 60 días para eliminar cualquier mención a la denominada “ideología de género” de sus materiales educativos financiados con fondos federales o perderían la financiación que el gobierno les da.

Los dos principales programas que perderían financiación son el Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal (PREP) y la Educación para la Evitación de Riesgos Sexuales (SRAE) del Título V, los dos imparten educación sexual en las escuelas de todo el país.

“Los programas integrales de educación sexual pueden salvar vidas”, manifestó James, alertando que la amenaza federal empuja a los estados a una elección imposible entre cerrar programas o distribuir información inexacta y discriminatoria.

De acuerdo con la demanda, Nueva York usa fondos del PREP para subvencionar contratos con siete organizaciones comunitarias que ofrecen iniciativas de educación sexual que benefician a unos 2,000 jóvenes al año. Los programas buscan reducir los embarazos no planeados, las ITS y la natalidad entre jóvenes.

La demanda se produce en la misma semana en que el gobierno republicano del presidente Donald Trump le quitó a la Gran Manzana millones de dólares para nuevos programas de escuelas magnet, por políticas que permiten a los alumnos trans usar los baños y unirse a equipos deportivos segregados por género que coincida con sus identidades de género. Los funcionarios municipales aseguran que están considerando llevar esto a la corte para restituir los fondos.

En la nueva reclamación, los estados afirman que la exigencia federal se basa en el concepto indefinido de “ideología de género”, un significado que describieron en los documentos judiciales como “vago, indefinido y sin sentido”. Alegan que las restricciones contradicen las constituciones estatales y las leyes de derechos civiles que prohíben la discriminación en las escuelas por razones de sexo, orientación sexual o identidad de género, informó Gothamist.

Los estados que pierdan la subvención se verían obligados a despedir a educadores de salud sexual y cerrar programas, un cambio que, de acuerdo con James y la coalición, incrementaría las enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes, quienes ya representa la mayoría de los nuevos casos. También dice que los recortes podrían hacer aumentar los embarazos precoces desde mínimos históricos en 2023.

Los dos programas llevan más de 10 años funcionando, con la meta principal de reducir el embarazo adolescente y la propagación de las ITS. En vez de se una experiencia radicalmente nueva, la Educación para la Evitación de Riesgos Sexuales ha sido criticada por diferentes grupos de defensa de izquierda, que la consideran poco más que una nueva imagen de la educación sexual basada exclusivamente en la abstinencia.

En este sentido, la demanda advierte que las consecuencias podrían ser graves, cita un estudio que concluyó que la educación sexual inclusiva reduce el acoso escolar y mejora la salud mental de los jóvenes de la comunidad LGBTQ+.

El proyecto Trevor, un grupo de defensa, ha hallado que los estudiantes transgéneros y no binarios que consideran que sus escuelas reafirman su género tienen tasas mucho más bajas de intentos de suicidio.

“No permitiré que esta administración ponga en riesgo a los jóvenes al priorizar la política por sobre brindar información de salud precisa e importante”, apuntó James.

