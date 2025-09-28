Shakira y estrellas globales hacen historia en Central Park durante el Global Citizen Festival 2025

Una vez más, Central Park se convirtió en el escenario de uno de los encuentros más influyentes que combinan música y activismo: el Global Citizen Festival 2025. Unos 60,000 asistentes vibraron en el Great Lawn con actuaciones de artistas de talla mundial, mientras el festival alcanzaba resultados tangibles en su misión de erradicar la pobreza extrema y proteger el planeta.

Este año, el festival logró movilizar compromisos sin precedentes: energía renovable para 4.6 millones de hogares en África, más de $280 millones destinados a la conservación de la Amazonía y más de $30 millones para programas de educación y deporte en más de 200 comunidades, gracias a la alianza con la FIFA.

Camilo también representó a Colombia y a los latinos durante el festival. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

La jornada inició con Solstice Unites, una ceremonia que honró a los pueblos originarios de la región con un histórico Global Powwow. El gesto simbólico sirvió como puente hacia el próximo Global Citizen Festival: Amazônia, que tendrá lugar en Belém, Brasil, el 1 de noviembre. La batucada femenina Fogo Azul marcó el ritmo del día con una vibrante presentación de percusiones.

El escenario del Great Lawn se convirtió en un mosaico multicultural que reflejó la diversidad del festival: Elyanna, artista palestino-chilena, cautivó con su fusión de sonidos árabes y latinos; Camilo, acompañado de Evaluna Montaner, emocionó al público con temas como Kesi, Vida de Rico e Índigo; Ayra Starr brilló con un set cargado de energía, interpretando Bloody Samaritan y su éxito global Rush; Mariah the Scientist y Tyla pusieron a bailar a Central Park con sus temas más populares; y la sorpresa llegó cuando Rema se unió a Ayra Starr para interpretar Calm Down, en un momento en que los asistentes iluminaron el parque con las linternas de sus celulares como compromiso simbólico con la energía renovable en África.

Cardi B lució su avanzado embarazo al cantar algunos de sus hits. Foto: Charles Sykes/Invision/AP)

La energía se disparó con Cardi B, quien estrenó en vivo nuevos sencillos y repasó sus himnos globales Bodak Yellow e I Like It. Por su parte, ROSÉ, en su primera presentación solista en un festival, sorprendió con su éxito APT y versiones inesperadas de Linger de The Cranberries.

Rosé actuó como solista por primera vez en un festival. Foto: Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen

El gran cierre estuvo a cargo de Shakira, quien hizo cantar y bailar a toda la multitud con clásicos como She Wolf, Whenever, Wherever, Waka Waka, Hips Don’t Lie, y su famoso Bzrp Music Sessions, Vol. 53, consolidando uno de los momentos más memorables de la noche.

“Cómo están las lobas de Nueva York”, preguntó la artista colombiana antes de arrancar con su espectáculo, para luego agradecer el ser parte de un evento con una causa tan importante.”Lo mejor es que todos los que están aquí hicieron algo positivo por alguien a quien no conocen”.

Compromisos más allá de la música

El festival fue también un espacio de anuncios clave:

Energía limpia en África: nuevas inversiones permitirán llevar electricidad a millones de hogares que aún carecen de acceso confiable.



nuevas inversiones permitirán llevar electricidad a millones de hogares que aún carecen de acceso confiable. Protección del Amazonas: se comprometieron más de $280 millones para apoyar a comunidades indígenas, afrodescendientes y ribereñas, así como para proyectos de conservación y reforestación.



se comprometieron más de $280 millones para apoyar a comunidades indígenas, afrodescendientes y ribereñas, así como para proyectos de conservación y reforestación. Educación y deporte: más de $30 millones recaudados, con el objetivo de llegar a 100,000 niños en todo el mundo a través del FIFA Global Citizen Education Fund.

“Este festival demuestra lo que podemos lograr cuando artistas, ciudadanos, gobiernos y empresas trabajan juntos por un mismo propósito”, afirmó Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen. “Hoy celebramos logros históricos, pero nuestra misión no termina aquí. Desde Central Park hasta la Amazonía y la cumbre del G20 en Johannesburgo, seguiremos movilizando compromisos para construir un futuro más justo y sostenible”.

El Global Citizen Festival 2025 fue transmitido en más de 75 países a través de plataformas como YouTube, Apple Music, Amazon Music, ViX y iHeart Radio, además de proyecciones especiales en cines en India.