Alessandra Rosaldo revela que durante su infancia tuvo problemas con el alcohol

La cantante y actriz Alessandra Rosaldo sorprendió a sus seguidores al compartir una faceta poco conocida de su vida personal. Aunque hoy en día se le reconoce como una mujer que cuida tanto su salud física como mental, confesó que durante más de tres décadas enfrentó problemas con el consumo de alcohol, los cuales comenzaron en su infancia.

En el más reciente episodio de su pódcast ‘Entre Hermanas’, la esposa de Eugenio Derbez relató que sus primeros acercamientos a las bebidas alcohólicas ocurrieron en casa, cuando sus propios padres, sin ser conscientes del daño, le ofrecían tragos.

“Mis papás sin saber nos estaban haciendo daño, nos dieron a tomar alcohol desde muy chiquitas y esto se convirtió en una constante en mi vida durante muchísimos años, más de 30”, expresó.

La vocalista del grupo Sentidos Opuestos recordó que probó el alcohol antes de los 10 años, y que hacia la adolescencia ya lo consumía de manera regular.

“Yo probé el alcohol antes de los 10 años y como a los 13 yo llegaba de la escuela y se me antojaba y me empecé a preparar mis tragos a escondidas”, relató.

Alessandra Rosaldo señaló que fue un largo camino de dependencia que atravesó gran parte de su vida adulta. Sin embargo, destacó que la conciencia sobre los efectos nocivos del alcohol en su cuerpo la llevó a replantear sus hábitos.

“Afortunadamente me di cuenta del daño que me hacía y pude parar a tiempo”, afirmó.

Actualmente, la artista está celebrando más de dos años de sobriedad y asegura sentirse plena.

Con este testimonio, Alessandra busca sumarse a una serie de famosos que quieren visibilizar la importancia de hablar abiertamente sobre el consumo de alcohol en la infancia y sus consecuencias a largo plazo.

Sigue leyendo: