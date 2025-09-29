Gimnasta estrella de Indonesia murió a los 19 años tras romperse el cuello en un entrenamiento

Naufal Takdir Al Bari, joven promesa indonesia de 19 años, falleció tras sufrir una grave caída durante un entrenamiento en Rusia. El accidente ocurrió mientras el equipo nacional se preparaba para el Campeonato Mundial, que se celebrará del 19 al 25 de octubre en Yakarta.

Durante un ejercicio en la barra, Naufal cayó en el foso de espuma y sufrió una fractura cervical múltiple. El director del gimnasio de Penza, Oleg Minkarsky, confirmó la información a la agencia rusa TASS.

El atleta permaneció doce días en cuidados intensivos en el Hospital GA Zakharyin, en Rusia, pero no logró recuperarse.

The FIG extends its deepest condolences following the tragic passing of Naufal Takdir Al Bari 🇮🇩.



Our thoughts are with his family, loved ones and the entire Indonesian gymnastics community during this incredibly difficult time 🕊️ 🤍



📸 @gymnastics.indonesia #Gymnastics pic.twitter.com/3mhHlrnMZ6 — FIG (@gymnastics) September 26, 2025

Según Vasily Titov, vicepresidente de la Federación Rusa de Gimnasia, el atleta “no estaba preparado para realizar un movimiento tan complejo”. Ahora, está en curso una investigación para esclarecer los hechos.

La Federación de Gimnasia de Indonesia lamentó el hecho a través de un comunicado donde manifestaron que “la gimnasia indonesia perdió a uno de sus hijos más queridos”.

Por su parte, Ita Yuliati, presidenta del organismo, lo describió como “un atleta talentoso y una buena persona” y compartió un mensaje de despedida con referencias religiosas: “Que su familia encuentre consuelo y que Naufal descanse en el mejor lugar”.

Naufal Takdir Al Bari nació en Indonesia en 2006. Tenía 19 años y era considerado una promesa de la gimnasia artística masculina. El atleta comenzó a practicar desde muy pequeño y fue formado en academias locales de alto rendimiento.

Su talento lo llevó a ser formado en el programa juvenil de la Federación de Gimnasia de Indonesia. A los 16 años ya competía en torneos regionales del sudeste asiático, obteniendo medallas en suelo y salto.

En 2023 fue incluido en el equipo nacional absoluto, convirtiéndose en el gimnasta más joven en representar a Indonesia en competencias internacionales.

En su corta carrera acumuló un palmarés considerable. Campeonato del Sudeste Asiático 2024: medalla de plata en barra fija; Copa Asia Juvenil 2022: Oro en suelo, bronce en salto y Campeonatos Nacionales de Indonesia: Múltiples títulos entre 2021 y 2024.



