Histórico arquero Patricio Toledo sufrió un infarto en pleno partido de leyendas en Chile

El partido de despedida de los históricos capitanes de Universidad Católica en el Claro Arena en Chile se transformó en una jornada marcada por la emergencia médica que enfrentó el ex arquero Patricio Toledo.

Durante el homenaje a Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, el ex futbolista de 63 años debió ser auxiliado de urgencia tras sufrir un infarto agudo de miocardio a los once minutos de iniciado el partido.

El incidente ocurrió ante más de 20.000 personas congregadas en el estadio. Tras desplomarse en el campo, los jugadores y el personal médico rodearon a Toledo para prestar los primeros auxilios y preservar su privacidad. Al mismo tiempo, desde la organización del evento llamaron a los asistentes a mantener la calma por altoparlantes: “Atención, queremos reiterarles por favor el llamado a mantenerse tranquilos y en respeto a la espera de novedades de salud de Patricio Toledo”. Posteriormente, se confirmó su traslado en ambulancia y la suspensión momentánea del encuentro.

El director médico de la Clínica Universidad de los Andes, Francisco Espinoza, determinó que sufrió un infarto agudo al miocardio, por lo que fue sometido a una angioplastia coronaria. “El procedimiento fue realizado con éxito, se logró ingresar a la arteria obstruida y se logró liberarla de manera exitosa. Es una condición de gravedad, es un evento crítico, que reviste toda la atención para salvar la vida del paciente, eso ocurrió con éxito”, señaló Espinoza.

Informamos que en el marco del partido de despedida "Adiós Capitanes", nuestro ex arquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio.



Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato… pic.twitter.com/OmVgfoNG3w — Universidad Católica (@Cruzados) September 28, 2025

Patricio Toledo “permanece estable”

“Patricio Toledo permanece estable dentro de su condición de gravedad tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer”, explicó a través de un comunicado.

“El paciente continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos. Seguiremos informando cualquier cambio relevante en su estado de salud, con autorización de su familia”, añadió el recinto.

Por su parte, el club emitió un comunicado en redes sociales donde señala: “Junto con el reporte médico, y según la información que nos ha entregado su familia, el histórico exjugador Cruzado pasó una buena noche, se encuentra consciente y está rodeado y hablando con sus seres queridos, con quienes hemos estado en contacto permanente”.

Informamos que nuestro exarquero Patricio Toledo, según la información compartida por la Clínica Universidad de Los Andes en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de… pic.twitter.com/cWHcR4K6RX — Universidad Católica (@Cruzados) September 29, 2025

