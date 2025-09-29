Hospitalizan a Julio César Chávez en México para ser intervenido por malestar renal

Los días ajetreados en la familia Chávez parecen no acabarse. La leyenda del boxeo, Julio César Chávez, fue hospitalizado el pasado domingo debido a un malestar renal por el que tendrá que ser operado quirúrgicamente.

El pasado domingo, Omar Chávez, hijo del expúgil, compartió un video en su cuenta de Instagram donde se ve a Julio César, padre visiblemente enfermo. La grabación se hizo desde la habitación de un hospital en Culiacán, México, y aparece uno de los médicos tratantes explicando el diagnóstico de la leyenda.

“¡Qué onda! Aquí estamos en el Hospital Los Ángeles, acompañando al doc”, comentó Omar.

Más tarde, el doctor Iván Aguilar explicó que la leyenda del boxeo será operada para remover un cálculo en la vía urinaria, tras haber enfrentado varias crisis de dolor en los últimos días.

En el video se ve a Chávez con semblante de dolor, aunque respondiendo con su usual entereza: “Bien, doctor. Ya estamos listos”. El doctor Iván Aguilar adelantó que, tras la cirugía, compartirán otro video para informar cómo evoluciona.

La familia Chávez no ha tenido meses fáciles. En julio, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por problemas migratorios y supuestos vínculos con el crimen organizado. Posteriormente trasladado a un penal federal en Hermosillo, Sonora, donde enfrentaba un proceso legal.

Tras obtener libertad condicional en agosto, el “Hijo de la Leyenda” ha estado enfocado en su rehabilitación emocional y física, con terapia constante y el respaldo de su familia. Su regreso al ring está programado para el 13 de diciembre en San Luis Potosí, en una función que también marcará el retorno de su hermano Omar Chávez.

En años recientes, Chávez ha sido hospitalizado en varias ocasiones por malestares físicos, incluyendo problemas respiratorios y cardíacos. Aunque no se han detallado diagnósticos graves, sí ha tenido episodios que preocuparon a sus seguidores, como su ingreso en 2022 por una arritmia leve.



