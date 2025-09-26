Julio César Chávez revela la fecha de regreso al ring de su hijo

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. continúa su proceso judicial en libertad condicional tras las acusaciones en su contra por estar presuntamente implicado con los cárteles mexicanos; a pesar de todo esto la noticia que más ha causado furor es que su padre, el legendario campeón mundial Julio César Chávez, ha confirmado que el 13 de diciembre su hijo hará su esperado regreso al ring.

El excampeón mundial fue abordado por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para conocer más detalles de la situación legal de su hijo; aunque prefirió no comentar sobre las acusaciones que enfrenta su hijo tras ser deportado, detenido y liberado mientras sigue su proceso por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. No obstante, el campeón sí quiso hablar sobre el aspecto deportivo.

“Les voy a dar una primicia. Va a pelear mi hijo Julio y mi hijo Omar, van a reaparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre”, dijo Chávez Sr. a la prensa presente en el lugar.

Julio César Chávez Jr. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Además, dejó entrever que él podría sumarse a la velada, participando en una pelea de exhibición, un hecho que ha despertado la emoción entre los fanáticos de este deporte que consideran al azteca como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos.

“Y a lo mejor, como ahorita están limpios y sanos, a lo mejor me aviento yo una exhibición ahí”, comentó con un toque de humor.

Sobre el estado actual de su hijo Julio Jr., quien está fuera de prisión mientras enfrenta las acusaciones, Chávez aseguró que todo marcha bien, ya que su hijo sigue entrenando y se está preparando para su regreso a los combates. Además, mostró una actitud optimista sobre el futuro y la inocencia del pugilista que fue detenido por las autoridades en la ciudad de Los Ángeles días después de su derrota ante Jake Paul.

Julio César Chávez Jr. junto a su padre. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“No me hagan preguntas incómodas por favor, no puedo hablar nada. Todo está bien gracias a Dios, no echen más lumbre a la hoguera. Todos estamos contentos, esto es un proceso que primeramente Dios todo va a salir bien porque no hay nada. Está entrenando, está yendo a terapia todavía. Está muy motivado, está tranquilo gracias a Dios, contento porque todo va a salir bien”, concluyó Chávez en sus palabras.

Así, el futuro de Julio César Chávez Jr. parece encaminarse hacia su regreso al boxeo, con la esperanza de que los obstáculos legales que enfrenta pronto se resuelvan positivamente.

