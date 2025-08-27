Julio César Chávez y su hijo sellan su reencuentro con un paternal beso en la boca tras liberación

Con un paternal beso en la boca, Julio César Chávez se reencontró con su hijo Julio César Chávez Jr. luego de que este recibiera libertad condicional tras ser vinculado en un proceso por el presunto delito de delincuencia organizada.

Fue a través de las redes sociales donde circularon las imágenes del reencuentro en un gimnasio donde Chávez Jr. entrenaba. En el video se ve al joven púgil dar un beso en la boca a su padre y un abrazo para posteriormente intercambiar palabras.

En el clip, Chávez Jr. todavía aparece con los botines rojos con los que fue detenido en Estados Unidos y, posteriormente, en su entrega a las autoridades mexicanas en la frontera.

Tras obtener su libertad condicional el pasado lunes 25 de agosto, Chávez Jr. se fue al Coliseo Boxing Club en Hermosillo, propiedad del boxeador Juan Francisco Estrada, para comenzar a entrenar.

La libertad de Chávez Jr. llegó luego de que un juez lo vinculara a proceso por supuesto tráfico de armas y vínculos con el narcotráfico durante una audiencia que se desarrolló la tarde del sábado en el centro del poder judicial de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora.

La investigación deberá durar un lapso de tres meses y el boxeador no podrá salir de México, pero podrá esperar el juicio en libertad. Al parecer, su próxima audiencia en corte será el 23 de noviembre. En caso de ser declarado culpable, Chávez Jr. podría enfrentar una condena de cárcel de entre cuatro y ocho años.

Arresto de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por los agentes federales en la comunidad de Studio City, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, el pasado 2 de julio. Su arresto se deriva de una orden de arresto que estaba vigente en México.

La captura se dio cinco días después de que fuese derrotado en una cartelera estelar por Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. El gobierno de Trump lo acusaba también de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

A Chavez Jr. se le acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas. Por su parte, la detención del boxeador en México se debió a que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto implicado en delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa.



Sigue leyendo:

· Julio César Chávez Jr. reaparece en gimnasio tras obtener libertad condicional [VIDEO]

· Julio César Chávez habla sobre la detención de su hijo: “Es inocente”

· Difunden imagen de Julio César Chávez Jr. durante deportación a México