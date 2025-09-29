McDonald’s vuelve a lanzar Monopoly con premios desde autos hasta $1 millón

McDonald’s trae de regreso icónico juego Monopoly a EE. UU. por tiempo limitado con novedades digitales con premios de autos, viajes y el $1 millón. El inicio del juego está previsto para el 6 de octubre de 2025.

Los fanáticos de la marca podrán iniciar las preinscripciones del 29 de septiembre al 5 de octubre a través de la app. Solo con cumplir este paso recibirán 500 puntos MyMcDonald’s Rewards de regalo.El juego estará disponible hasta el 2 de noviembre de 2025 (hasta agotar existencias). Hasta la misma fecha los participantes podrán para canjear premios Bonus Play: 2 de noviembre de 2025.

Doble oportunidad de ganar

El juego ahora combina las fichas clásicas y las fichas digitales. Las fichas físicas clásicas se pueden obtener despegables en envases seleccionados. Mientras que las fichas digitales se obtienen al hacer pedidos elegibles a través de la app de McDonald’s o usando tu código de Rewards.

La vicepresidenta sénior, Directora de Marketing y Experiencia del Cliente de McDonald’s, Alyssa Buetikofer, explica que los “fans llevaban tiempo pidiendo el regreso de MONOPOLY a McDonald’s, y estamos encantados de traerlo de vuelta con un toque moderno y digital.”

“Este juego es un recuerdo entrañable para muchos fans, y nos emociona que ahora esos recuerdos puedan compartirse de generación en generación,”agrega.

Mientras que el vicepresidente sénior de Juegos de Mesa, NERF y PLAY-DOH en Hasbro, Brian Baker, sostiene que “MONOPOLY ha sido un pilar fundamental del juego durante nueve décadas, reuniendo a familias y amigos para divertirse y conectar. Esta icónica promoción captura ese mismo espíritu”.

También recuerda que “los fans han estado esperando ansiosamente su regreso y nosotros estamos deseando que sientan la emoción inolvidable que ofrece MONOPOLY at McDonald’s.”

Así puedes jugar Monopoly

El regreso de Monopoly a McDonald’s viene con premio de dinero efectivo, autos, viajes y comida. Crédito: McDonald’s | Cortesía

1.- Para jugar solo se debe descargar la aplicación de McDonald’s, unirse a Rewards y registrarse en el juego.

2.- Compra artículos elegibles del menú Monopoly at McDonald’s (Quarter Pounder con queso, Egg McMuffin, papitas fritas grandes, etc.) para obtener una ficha.

3.- Despegue las etiquetas, escanee y juegue, usando la app para coleccionar tus propiedades y canjear los premios que ganes —como vacaciones de ensueño, un nuevo auto, y mucho más.

Ficha Física: Despega, escanéala con la app para descubrir tu premio o propiedad digital.

Ficha Digital: “Despega” directamente en la app para ver el resultado.

Cada pieza de juego da un Bonus Play para una segunda oportunidad de ganar en la app…desde comida gratis hasta $1 millón de dólares en efectivo.

Fechas Límite Importantes:

Fin de Obtención de Fichas (Comprando): 11:59:59 p.m. hora local (LT) del 2 de noviembre de 2025 (hasta agotar existencias).

Fin de Juego Bonus Play: 11:59:59 p.m. LT del 2 de noviembre de 2025.

Fecha Límite para Jugar (Cualquier Ficha): 11:59:59 p.m. LT del 23 de noviembre de 2025.

Reglas clave y detalles del juego MONOPOLY de McDonald’s

McDonald’s ofrece un amplio menú para comer y jugar. Crédito: McDonald’s | Cortesía

Hay algunos aspectos de este juego que los fanáticos deben tener en cuenta como:

Sin Compra Necesaria: No es necesario realizar ninguna compra para jugar, y la compra no aumenta tus posibilidades de ganar.

Quién Juega: Residentes de los 50 estados de EE. UU. y D.C., mayores de 18 años.

Requisitos: Debes estar inscrito en Rewards y registrado en el juego a través de la aplicación de McDonald’s.

¿Cómo obtener fichas?

Fichas Físicas: Disponibles en artículos elegibles del menú (hasta agotar existencias).

Fichas Digitales (App): Se obtienen SOLO SI te registras en el juego ANTES de pedir el artículo elegible a través del móvil o usando el código Rewards.

Jugar Sin Comprar (AMOE): Solicita una ficha del juego a través de amoe.playatmcd.com.

Probabilidades y Límites

Probabilidad Inicial: 1 en 5 al inicio del juego (principalmente premios de comida). Las probabilidades cambian a medida que se ganan premios.

Límite de Juego: Máximo de 10 jugadas al día (según la hora del Este).

Reglas Oficiales: Sujeto a las reglas en restaurantes participantes, la aplicación y en playatmcd.com.

Los Premios más Destacados de MONOPOLY en McDonald’s

El juego ofrece la oportunidad de ganar desde comida gratis hasta premios mayores, divididos en las categorías “Acumula Propiedades” y “Bonus Play”.

Premios Bonus Play

Un premio de $1,000,000 en Efectivo pagadero en cuotas de $50,000 al año por 20 años (sin intereses).

5 premios de Jeep Grand Cherokee Limited 2026 valoradas en $52,475

Acumula Propiedades

1.- Premios por Acumular Propiedades: son 5 premios de $24,700 cada uno en 1 Millón de millas American Airlines AAdvantage

2.- Viajes Monopoly GO! para 4 personas: son 6 premios valorados en $50,000.

3.- $10,000 en tarjetas regalo de Lowe’s: 25 premios

4.- Premios de comida gratis, incluyendo favoritos como Bacon, Egg & Cheese Biscuit, Double Cheeseburger y Snack Wrap.

5.- Oportunidad de ganar puntos MyMcDonald’s Rewards para conseguir aún más comida gratis.

