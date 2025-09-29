Univision 41 presenta dos foros con los candidatos a la gobernación de Nueva Jersey

Falta un poco más de un mes para que se celebren las elecciones generales donde se elegirá, entre otros, el nuevo gobernador de Nueva Jersey que reemplazará al demócrata Phil Murphy, quien ha estado frente a la administración estatal desde el 2018.

Precisamente, manteniendo su compromiso de informar a la población de más rápido crecimiento del país y para que los electores conozcan más sobre los dos candidatos que se disputan el cargo, Univision 41, la filial de Noticias Univision en el área triestatal de Nueva York, organizará dos foros con los aspirantes a gobernador del estado: el republicano Jack Ciattarelli y la demócrata Mikie Sherrill.

En las elecciones primarias, Sherrill, actual representante por NJ en El Capitolio, abogada y expiloto de helicóptero de U.S. Navy, superó a otros cinco demócratas para ganar la nominación de su partido, mientras que Ciattarelli obtuvo un triunfo contundente con los republicanos. La última vez que el Estado Jardín tuvo un gobernador republicano fue Chris Christie (2010-2018)

Los foros ‘Los Latinos Preguntan’ –que se realizarán el lunes 6 de octubre, a las 7 p.m., con Mikie Sherrill y el martes 7 de octubre, a la misma hora, con Jack Ciattarelli-, serán moderados por Ana Patricia Candiani, quien es presentadora y reportera de Noticias Univision 41 y cuyo trabajo ha sido reconocido con múltiples galardones, incluyendo nueve premios Emmy, un Golden Mike otorgado por la RTNA y un Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores en México.

Estos programas permitirán a los votantes preguntar a los candidatos sobre temas que les afectan directamente, como la economía, el empleo, la sanidad, la inmigración y la política exterior. Dado que los latinos representan casi el 20% de la población de Nueva Jersey, las asambleas públicas constituyen una plataforma crucial para las voces que ayudarán a configurar el futuro del estado en una carrera muy seguida y considerada un referente a nivel nacional.

Los foros se transmitirán exclusivamente por Univision 41 en Nueva Jersey y Nueva York, Univision 65 en Filadelfia y a nivel nacional por ViX Noticias 24/7.

Los votantes también pueden visitar el sitio web de Noticias 41 (https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv) para obtener más información sobre ambos foros.