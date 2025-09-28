Gemini puede ayudarte a hacer fotos en pareja, con ayuda de la IA: paso a paso

Cada día surgen nuevas tendencias en redes sociales y, para no quedarnos atrás, solemos unirnos a ellas. Una de las más populares fueron las fotos estilo polaroid al lado de artistas famosos. Ahora, con la inteligencia artificial, puedes lograr imágenes igual de llamativas sin pagar nada.

La herramienta clave es Gemini, la IA de Google que ha conquistado a los internautas en los últimos días. Con ella, es posible generar retratos como si hubieran sido tomados en un estudio profesional, siempre que se cumplan ciertos requisitos básicos: fotos claras, rostros definidos y un buen comando.

Para que tu primera experiencia sea exitosa, aquí te dejamos los pasos que debes seguir y que te permitirán presumir de una foto romántica con tu pareja, tu crush o incluso un amigo cercano.

Pasos para generar tus fotos con Gemini

Conéctate a internet con buena velocidad.

Abre Google y busca la aplicación Gemini.

Ubica el ícono de “más” en la parte inferior izquierda.

Sube la foto de ambos (pueden ser juntos o en imágenes separadas).

Escribe el siguiente comando: Genera un retrato profesional ultra realista en blanco y negro de las dos personas, sin alterar sus rasgos ni cabello, en pareja, vestidos de negro elegante. Estudio con iluminación clara, fondo negro, mirada romántica de medio cuerpo, estilo cinematográfico.

Haz clic en la flecha junto al símbolo de “más”.

Espera unos segundos y descarga el resultado.

Si buscas algo más elaborado, puedes dar instrucciones adicionales en inglés, como un escenario con pétalos rojos o un estilo editorial de revista. Cuantos más detalles indiques, más preciso será el resultado.

Riesgos y precauciones al usar IA

Aunque estas herramientas pueden ser seguras, es fundamental tomar precauciones:

Privacidad de datos: al subir fotos personales, revisa la política de privacidad para saber cómo se almacenan y utilizan tus imágenes.

Seguridad de la aplicación: evita descargas de fuentes no oficiales para reducir riesgos y malware.

Uso indebido: recuerda que, una vez que compartes tu foto, pierdes el control total sobre ella.

Consejos para protegerte

Investiga la app antes de usarla, limita la información sensible, ajusta los permisos en tu dispositivo y, si requiere registro, usa una contraseña segura. Así podrás disfrutar de la experiencia sin exponer tus datos personales.

Con estos pasos y precauciones, podrás crear retratos espectaculares para tus redes sociales y sumarte a la tendencia de forma segura.