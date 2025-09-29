Google creó prompts compartidos en Gemini para trabajar en equipo: cómo usarlos

La inteligencia artificial se consolida como un recurso cotidiano para creativos, planners y estrategas. Sin embargo, el verdadero diferencial no está solo en usar modelos avanzados como Gemini, de Google, sino en cómo se integran colectivamente en los flujos de trabajo de un equipo.

En su guía Gemini Prompt Guide for Creatives and Strategists, Google plantea un enfoque innovador: tratar a la IA como un miembro más del equipo. Para lograrlo, la clave está en desarrollar una cultura de prompts compartidos, un sistema colaborativo donde cada interacción con la IA alimente el aprendizaje colectivo.

¿Qué significa una cultura de prompts?

No se trata únicamente de redactar buenas instrucciones. Implica que todo el equipo aprenda a dialogar con la IA de manera estratégica, comparta prácticas efectivas y mejore continuamente. La IA, señala Google, debe asumirse como un “colaborador creativo y estratégico”.

Cómo fomentarla dentro de un equipo:

Revisión retroactiva con IA: analizar cómo Gemini habría optimizado proyectos pasados. Prompt Library colaborativa: una base común para guardar y reutilizar indicaciones exitosas. Espacios semanales de intercambio: dedicar minutos en reuniones para compartir casos de uso y aprendizajes. Creación de “Gems” personalizados: versiones de Gemini con prompts diseñados para tareas recurrentes, como análisis de mercado o generación de titulares. Explorar el potencial multimodal: aprovechar que Gemini entiende texto, imágenes, video y audio para crear prompts más ricos y contextuales.

Beneficios principales

Adoptar esta cultura potencia el aprendizaje continuo, evita redundancias, eleva la calidad de las respuestas y fomenta la colaboración interdisciplinaria. Cada prompt se convierte en conocimiento acumulado y compartido.

Desafíos y soluciones

La resistencia al cambio, la falta de sistematización o la dependencia excesiva son posibles obstáculos. Para superarlos, Google recomienda establecer procesos claros, documentar aprendizajes y fomentar el hábito de iterar con propósito.

En resumen, una cultura de prompts no solo transforma la forma de trabajar con IA: convierte a Gemini en un verdadero socio creativo que impulsa productividad, calidad y colaboración en las organizaciones.