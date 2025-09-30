Despedida de soltero en un avión acaba en aterrizaje de emergencia e intevención policial: lo que pasó

Un vuelo comercial de la aerolínea irlandesa Ryanair, entre Londres-Luton y Alicante, terminó en un aterrizaje de emergencia en Francia, el pasado 26 de septiembre. La razón: un grupo de pasajeros británicos que celebraba una despedida de soltero desató el caos a bordo.

La situación se volvió tan insostenible que la tripulación pidió apoyo policial, poniendo fin a una jornada de tensión que marcó a los demás pasajeros, incluidos varios niños.

Qué pasó en el vuelo durante la despedida de soltero

Según relató la pasajera Tania Nichols al Daily Mail, el alboroto comenzó incluso antes de despegar. El grupo, visiblemente eufórico, se movía por la cabina, intercambiaba asientos y desobedecía las normas de seguridad.

Pero una vez en el aire, la situación escaló: abrieron botellas de alcohol compradas en el duty-free y comenzaron a conversar en tono vulgar frente a familias con menores de edad.

Además, testigos aseguran que hubo peleas, insultos y actitudes irrespetuosas hacia el resto de los pasajeros. Dos hombres llegaron a enfrentarse físicamente y, en medio de los intentos por separarlos, dañaron la ropa de uno de ellos.

Otros integrantes escupieron sobre los asientos, colocaron los pies en los reposacabezas e incluso golpearon a una mujer en la cabeza.

Aterrizaje de emergencia e intervención policial

Los reclamos no tardaron en llegar. Padres de familia solicitaron a la tripulación que interviniera, preocupados por la exposición de sus hijos. Sin embargo, ni las advertencias ni los llamados al orden surtieron efecto.

“La mayoría del grupo, salvo el novio, fue retirada a otra parte del avión, y entonces la tensión aumentó”, contó Nichols. Ante un escenario cada vez más desbordado, el capitán optó por desviar el vuelo a Toulouse.

Al aterrizar, varios agentes ingresaron a la aeronave para desalojar a los implicados. En videos difundidos en redes sociales se observa a policías forcejeando con algunos de los hombres, mientras otros pasajeros observaban entre miedo y alivio.

En medio de la confusión, un niño gritó defendiendo a su padre, quien era esposado. Otro pasajero, enojado, fue arrastrado por la oreja por un agente mientras exigía que dejaran de grabarlo.

El resto de los pasajeros estalló en aplausos al ver cómo los alborotadores eran retirados, reflejando el alivio colectivo tras horas de tensión.

La tripulación fue reconocida por su profesionalismo. “Estuvieron sobresalientes, manteniendo la calma en una situación muy difícil”, destacó Nichols.

Por su parte, la aerolínea Ryanair emitió un comunicado confirmando lo ocurrido: “Este vuelo fue desviado a Toulouse debido a la conducta disruptiva de un pequeño grupo de pasajeros“.

Y finaliza: “La tripulación solicitó asistencia policial y los implicados fueron desembarcados antes de continuar rumbo a Alicante”. Las autoridades francesas quedaron a cargo de la investigación.