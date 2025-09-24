Récord mundial: más de 50 personas hacen una pirámide humana que superó los 14 metros

Thane, ciudad del estado indio de Maharashtra, se convirtió en escenario de una hazaña histórica. Durante la festividad de Dahi Handi, más de 50 personas unieron fuerza, disciplina y equilibrio para formar una pirámide humana de diez niveles.

En números precisos, dicha pirámide alcanzó 14.73 metros de altura, marca nunca antes lograda y ahora certificada por Guinness World Records.

Dahi Handi, festejada el pasado 16 de agosto, es una de las celebraciones más esperadas en India. Cada año, cientos de grupos compiten para alcanzar una vasija de barro colgada a gran altura, en honor al nacimiento del dios Krishna.

La prueba exige organización y resistencia, y se ha convertido en un símbolo cultural del estado de Maharashtra.

En esta ocasión, los equipos Kokan Nagar Govinda Pathak y Sanskruti Yuva Pratisthan Trust unieron esfuerzos para alcanzar lo que parecía imposible: un décimo nivel, algo que hasta ahora ningún grupo había logrado.

La marca anterior pertenecía a formaciones de India y España, que habían conseguido nueve pisos.

Una coreografía de récord, con hombros, pies y manos

La pirámide comenzó con una base robusta: decenas de participantes enlazaron brazos y se afirmaron hombro con hombro para soportar el peso. Sobre ellos, otros escalaban con precisión, apoyando pies y manos en cada hueco disponible, hasta levantar la estructura.

En los últimos cuatro niveles, la dificultad se multiplicó. Solo una persona por piso sostenía a la siguiente, lo que exigía concentración absoluta.

El participante que alcanzó la cima, en el décimo nivel, llevaba casco y estaba asegurado con una línea de seguridad conectada a una grúa. Tras mantener el equilibrio unos segundos, fue retirado antes de que la formación comenzara a ceder, lo que provocó una mezcla de tensión y euforia entre los asistentes.

Guinness World Records confirmó la marca mundial y destacó el valor cultural del logro. Un portavoz del festival señaló: “Esta proeza simbolizó no solo resistencia física y equilibrio, sino también el espíritu de trabajo en equipo y la tradición Govinda de Maharashtra”.