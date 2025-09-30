Exjugador de Club América será entrenador interino de la Selección de Venezuela

El fracaso de no clasificar al Mundial de 2026 ha hecho que la selección de Venezuela empiece una renovación en su proyecto. Este lunes la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció que el exfutbolista de Club América, Oswaldo Vizcarrondo, asumirá como director técnico interino de la Vinotinto para los partidos amistosos contra Argentina y Belice en la Fecha FIFA de octubre.

Vizcarrondo oficialmente es el entrenador de la selección venezolana Sub-17. No obstante, tomará las riendas de la mayor solo por dos compromisos, ya que después deberá enfocarse en su preparación para el Mundial de Qatar con los juveniles.

Vizcarrondo firmó con Club América a inicios de 2012, proveniente del Olimpo de Bahía Blanca de Argentina. Llegó con cartel de líder defensivo, renombre internacional y un contrato de tres años. No obstante, solo jugó el Torneo Clausura de 2012.

El defensor apenas disputó 12 encuentros y anotó un gol. No logró consolidarse como titular indiscutible y no encajó del todo en el esquema del entonces técnico Miguel Herrera. Tras el Clausura 2012, Vizcarrondo dejó el club y regresó a Argentina para jugar con Lanús. Desde allí dio el salto a Europa, fichando por el Nantes de Francia.

Vizca cerró su carrera profesional en el Troyes AC de Francia. Tras retirarse como jugador en 2021, Vizcarrondo inició su carrera técnica en el FC Nantes, club donde había sido capitán.

En la temporada 2022-2023 dirigió al equipo femenino del Nantes, logrando levantar al grupo desde el fondo de la tabla hasta pelear el ascenso. En 2023 fue nombrado asistente interino del equipo masculino, trabajando bajo Pierre Aristouy durante cuatro partidos.

Vizcarrondo volvió a su país para integrarse al cuerpo técnico de la selección Sub-17, primero como asistente y luego como entrenador principal. Logro clasificar a Venezuela al Mundial Sub-17 de Qatar, tras lograr el tercer lugar en el Sudamericano.

También ganó el Torneo de las Canteras de América en Rosario, Argentina. Fue designado también como DT de la Sub-20, preparando el ciclo hacia el Mundial 2027.



