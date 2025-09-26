Venezuela enfrentará a Argentina y Belice en amistosos en EE.UU. tras fin de la era Batista

La selección de Venezuela confirmó que disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos el próximo mes de octubre, luego de la destitución del entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista.

El primer duelo será frente a Argentina el 10 de octubre en el Estadio Hard Rock de Miami. Cuatro días después, la Vinotinto se medirá con Belice en el Seatgeek Stadium de Chicago.

Estos encuentros llegan en medio de la incertidumbre que atraviesa la selección tras el fracaso en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Venezuela cayó 3-6 en Maturín ante Colombia en la última jornada, resultado que le costó el séptimo lugar en la tabla, superado por Bolivia, que venció 1-0 a Brasil.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció el 10 de septiembre la destitución de Batista y de todo su cuerpo técnico, señalando que “era necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.

Batista había asumido el banquillo en marzo de 2023 tras la salida de José Pekerman. El propio entrenador argentino aseguró que su partida “es lo mejor para que la selección pueda seguir buscando su camino”.

Hasta ahora, la FVF no ha confirmado quién será el nuevo seleccionador de la Vinotinto.

Sigue leyendo:

–Ronaldo respalda regreso de Neymar a la selección de Brasil

–Se confirma el duelo amistoso entre Argentina y México

–UEFA evalúa suspender a Israel de sus competiciones