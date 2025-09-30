Juez Federal bloquea el despido de más de 500 empleados de la Voz de América

El juez federal Royce C. Lamberth dictaminó el lunes la suspensión inmediata de la iniciativa promovida por la Administración Trump para desvincular a más de 500 empleados de la Voz de América (VOA).

La medida ejecutiva, que estaba programada para implementarse a lo largo de esta semana, fue bloqueada por el tribunal en Washington D.C., debido a un litigio impulsado por el personal que fue afectado por esta decisión.

La decisión judicial responde al argumento de los demandantes, quienes sostuvieron que la ejecución de dichos despidos vulnera resoluciones emitidas previamente por instancias judiciales.

Crítica a la dirección interina

Lamberth dirigió una crítica a la directora interina de la Agencia de Medios Globales (USAGM), Kari Lake, por su gestión en el proceso. Asimismo, el magistrado cuestionó públicamente la falta de presentación de un plan de acatamiento y la desobediencia manifiesta de disposiciones judiciales anteriores.

El juez subrayó la relevancia de preservar la autonomía de la agencia de noticias, al mismo tiempo que señaló que la administración ha mostrado un “desprecio preocupante” hacia la Corte al proceder con las desvinculaciones sin suministrar la información requerida por el tribunal.

Defensa de la misión informativa

Los trabajadores que presentaron la demanda argumentaron que la materialización de los ceses compromete seriamente la aptitud de la VOA para cumplir con su mandato fundamental: “ofrecer noticias confiables y autorizadas”.

El reciente dictamen se añade a una cadena de fallos legales que han impuesto límites a las acciones del Poder Ejecutivo estadounidense dirigidas a la VOA. Previamente, en agosto, una instancia judicial había frustrado la tentativa de Lake de destituir al director de VOA, Michael Abramowitz. Además, en abril, otro juez había paralizado el cierre de la agencia y había ordenado la reincorporación de más de mil empleados.

Con información de EFE

