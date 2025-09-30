La Autoridad Nacional Palestina y varios países están de acuerdo con plan de Trump para Gaza

Los Gobiernos de varios países árabes y europeos, además de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), han acogido el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar la guerra de Israel en la Franja de Gaza, el cual fue presentado el lunes 29 de septiembre en la Casa Blanca.

La inicIativa fue divulgada tras una reunión entre el presidente Trump con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la cual tiene luz verde de su Gobierno y contempla, entre otras cosas, el desarme completo de Hamás, considerado organización terrorista por la Unión Europea y varios países.

De igual forma, incluye la retirada gradual del Ejército de Israel, la liberación de todos los rehenes y de centenares de presos palestinos y la llegada sin restricciones de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

Las respuestas a la propuesta de Trump contrastan con el silencio del grupo islamista Hamás, que todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

La ANP agradece los esfuerzos de Trump

La Autoridad Nacional Palestina reconoció los “sinceros y decididos esfuerzos” de Trump para terminar la guerra de Israel en el enclave y reafirmó “su disposición a involucrarse positivamente y constructivamente con Estados Unidos” para “alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad para los pueblos de la región”.

En un comunicado, la Autoridad reafirmó su compromiso de convocar elecciones presidenciales y parlamentarias al año de que se termine la guerra.

La hoja de ruta de Trump prevé el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una “Junta de la Paz” presidida por el dirigente estadounidense, que después daría paso a la administración del enclave por parte de la ANP.

Por su parte, la Yihad Islámica Palestina, otro grupo armado islamista que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, rechazó el plan de la Casa Blanca y lo tachó de “receta para una agresión continua contra el pueblo palestino”.

El ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 dejó 1,219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Las represalias de Israel dejan miles de fallecidos en Gaza, en mayor parte civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.

Netanyahu acepta y la oposición israelí aplaude

Netanyahu fue el primero en apoyar el plan de Trump y argumentó que “coincide” con los “objetivos bélicos” de Israel: devolver a los rehenes a casa, desmantelar Hamás y “garantizar que Gaza nunca más represente una amenaza”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, aseveró que el plan de Trump “es la base adecuada para un acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra”.

Benny Gantz, que fue ministro del Gabinete de Guerra israelí y que dimitió por diferencias con los planes militares de Netanyahu, pidió implementar la propuesta.

“No podemos perder la oportunidad de recuperar a los rehenes y salvaguardar nuestra seguridad”.

Los familiares de los rehenes también se mostraron favorables a lo que podría ser un “acuerdo histórico” que permitiría “sanar” al pueblo israelí.

Europa respalda la propuesta

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que la iniciativa de Estados Unidos es “profundamente bienvenida” y pidió a Hamás que acepte el plan y “baje los brazos” para “acabar con la miseria” que se vive en Gaza.

Uno de sus exdirigentes está directamente implicado: Trump propuso a Tony Blair, que fue primer ministro de Reino Unido entre 1997 y 2007, para liderar junto a él un consejo de transición. Blair describió el plan como “valiente e inteligente” y pidió a las partes que lo aprueben.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dio “la bienvenida” a la propuesta para poner fin a “la violencia” y dar ayuda humanitaria a la población civil, además de insistir en la solución de dos Estados como “la única posible”.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron aplaudió “el compromiso” de su homólogo estadounidense y pidió a Israel que se comprometa “firmemente” con el acuerdo y a Hamás que siga el plan y libere a los rehenes “de inmediato”.

Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni consideró que la propuesta de la Casa Blanca “podría ser un punto de inflexión” y aseguró que su país la acoge “con satisfacción”.

Lo mismo dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien agregó que “todas las partes deben aprovechar este momento para dar una verdadera oportunidad a la paz”.

Catar y Egipto dan luz verde

Los ministros de Exteriores de siete países árabes e islámicos publicaron un comunicado conjunto para agradecer los “esfuerzos sinceros” de Trump y acoger su propuesta para “terminar la guerra, reconstruir Gaza” y “prevenir el desplazamiento de personas palestinas”.

Además de Indonesia, Jordania, Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, también firmaron el comunicado Catar y Egipto, los dos países mediadores entre Israel y Hamás junto con Estados Unidos.

Los siete Gobiernos pidieron transitar el “camino hacia una paz justa basada en una solución de dos Estados”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, felicitó directamente a Trump por su “liderazgo dirigido a pausar el baño de sangre en Gaza”.

