Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del martes 30 de septiembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con varios sorteos que dan a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si te interesa participar en sus sorteos o sencillamente quieres estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 30 de septiembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del martes 30 de septiembre

Combinación mediodía: 02 00 06 08

Combinación noche: 09 06 03 03

Números ganadores de Pick-4 del martes 30 de septiembre

Combinación mediodía: 00 07 00 03 08

Combinación noche: 05 01 02 08 03

Números ganadores de Cash4Life del martes 30 de septiembre

Los números ganadores son: 29 34 37 50 56

Cash Ball: 01

Números ganadores de Jersey Cash-5 del martes 30 de septiembre

Los números ganadores son: 02 25 29 40 44 B-44

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $1,475,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia según el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números a su gusto o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes lograr acertar los cuatro números en el orden concreto en el que salieron.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega todos los días a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo se celebra una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, ganarás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos son a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

Otros resultados de la Lotería