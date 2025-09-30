Mourinho reveló el mensaje que le envió Florentino Pérez tras su regreso al Benfica

José Mourinho ha vuelto a la Champions League en el banquillo del Benfica. En su primer gran reto, el portugués se ha reencontrado con Stamford Bridge, donde tantas alegrías brindó al Chelsea.

Los aficionados lo han recibido con una gran ovación, recordando todos esos grandes momentos. El entrenador, que tiene a toda su familia afincada en Londres, ha confesado que el cariño es mutuo.

Deja huella allá por donde pasa y prueba de ello es que incluso Florentino Pérez le envió un cariñoso mensaje cuando se anunció su fichaje por el Benfica, tal y como ha desvelado el propio Mourinho en los micrófonos de Movistar.

Mensaje de Florentino Pérez a Mourinho

Preguntado por si pensaba en regresar a España en algún momento de su carrera, el entrenador del conjunto luso ha reconocido que no piensa en ello: “No lo sé, estaba tranquilo en casa sin pensar que sería en Portugal. No insisto en esas cosas de volver a casa. No, porque la familia está en Londres. He vuelto al Benfica porque es el Benfica”, comenzaba diciendo.

Aún así, Mourinho reconocía que el cariño por el Real Madrid sigue muy presente en su día a día y revelaba el mensaje que le envió el propio Florentino Pérez cuando se oficializó su regreso al Benfica: “El presidente Florentino me mandó un mensaje que decía ‘Estoy muy contento porque has regresado a un club de tu nivel'”.

"Florentino me mandó un mensaje diciéndome que está contento porque he regresado a un club de mi nivel"



🎙️ Mourinho a @eastonjamie.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/8apvagGmde — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2025

También ha repasado las emociones que han recorrido su mente cuando ha pisado Stamford Bridge, donde pasó 5 temporadas y media. “He venido al estadio caminando porque está a tres minutos de mi casa. He hecho historia aquí y ellos son parte importante de mi camino. Es bonito”, reconocía. “Es una relación no de amor amor pero continuamos enamorados un poquito”.

Seguir leyendo:

José Mourinho regresa al Benfica 25 años después y firma contrato hasta 2027

DT del FC Barcelona da tirón de orejas a Lamine Yamal: “Debe centrarse en trabajar”

Kylian Mbappé explota con hat-trick ante Kairat en Champions League [Video]