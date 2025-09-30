Nueva York: el tiempo para hoy martes 30 de septiembre

¿Cómo deberías vestirte para salir a las calles de Nueva York este martes? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:51 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:40 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 68 grados Fahrenheit (11 y 20 grados Celsius).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.