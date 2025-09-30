¿Por qué es viral? La sopa de brócoli y cheddar más cremosa

La sopa de brócoli y queso cheddar se ha hecho viral por ser una comida reconfortante, cremosa y con una mezcla de sabores que la hacen deliciosa. En esta entrega mostramos como prepararla paso a paso.

Con la llegada del otoño comienza la temporada de comidas reconfortantes y las sopas ganan protagonismo. La combinación de ingredientes y texturas puede elevar el nivel de cada comida para ofrecer una explosión de sabores en cada cucharada.

¿Por qué gusta tanto la sopa de brócoli y queso cheddar?

Esta sopa es un clásico de la cocina estadounidense que se ha caracterizado por ser un plato reconfortante y cremoso. Su popularidad le ha ganado un lugar especial en los hogares y también en los restaurantes.

Uno de los ingredientes estrella de esta preparación es el queso cheddar, de origen inglés, procedente de una región llamada Cheddar en Somerset.

Aunque no hay una fecha de creación exacta, esta sopa se ha consumido durante décadas y es conocida como una receta estadounidense. Su secreto reside en la mezcla de ingredientes como verduras, el uso de harina para espesar (aunque tu versión no la lleva), caldo, leche y, por supuesto, el queso cheddar para darle suavidad y sabor.

Es un plato ideal para la temporada de otoño, ya que ofrece energía y es muy fácil de preparar.

Receta de sopa de brócoli y queso cheddar

Hay muchas versiones de sopas de brócoli y queso cheddar, esta receta es original de Lisbeth González conocida en redes como @_cookingwithliz y se diferencia porque no lleva harina de trigo para espesarla.

La combinación de vegetales como la zanahoria y el brócoli le dan cuerpo a la sopa junto con la crema de leche. Mientras que el tocino, las especias y el ajo elevan el sabor de la preparación.

Ingredientes

4 tiras de tocino

2 cucharadas de mantequilla

1/2 cebolla blanca o amarilla

3 dientes de ajo

2 zanahorias ralladas

3 tazas de brócoli picado

3 tazas de caldo de pollo o caldo vegetal

2 tazas de crema de leche

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de paprika

1/2 cucharadita de pimienta

2 tazas de queso cheddar

Pan

Modo de preparación:

1.- Corte el tocino en trozos pequeños. Lleve una sartén o una olla honda al fuego y dore el tocino hasta que esté crujiente.

2.- En la misma grasa que desprendió el tocino agregue la mantequilla y, una vez derretida, añade la cebolla picada y cocine hasta esté transparente.

3.- Pique el ajo bien menudo y agregue a la preparación. Se estima al menos un minuto hasta que comience a desprender un aroma suave.

4.- Incorpore la zanahoria rallada y el brócoli picado. Mezcle todo muy bien y sofríe.

5.- Agregue las especias y la sal.

6.- Incorpore el caldo (de pollo o vegetales) a la preparación hasta que cubra todos los vegetales.

7.- Deje hervir a fuego lento hasta que el brócoli esté tierno.

8.- Agregue la crema de leche, mezcle bien y cocine unos minutos más a fuego bajo.

9.- Una vez se espese la sopa, incorpore una parte del tocino y el queso cheddar, mezcle bien.

10.- Esta sopa se sirve caliente, con trozos de tocino y queso cheddar para decorar. Se acompaña con pan.

Consejos adicionales

Para espesar la sopa sin usar harina, licúe una porción de la mezcla de vegetales y caldo. Luego, reincorpore a la olla con el resto de la sopa.

Si lo prefiere, puede agregar ¼ de taza de harina de trigo o dos cucharadas de maicena para espesar la sopa.

