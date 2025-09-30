Servicio Postal aumentará precios en temporada de fiestas

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) aplicará un incremento temporal en sus tarifas de envío durante la temporada navideña, una medida que busca cubrir los costos adicionales que genera el alto volumen de paquetes en estas fechas.

Los nuevos precios entrarán en vigor a partir de la medianoche del domingo 5 de octubre de 2025 y se mantendrán hasta el 18 de enero de 2026.

El ajuste afectará servicios clave como Priority Mail, Priority Mail Express, Parcel Select y USPS Ground Advantage, tanto para clientes minoristas como comerciales.

Las alzas varían según el peso y la zona de envío.

En Priority Mail, por ejemplo, los paquetes de entre 0 y 3 libras con destino a zonas 5 a 9 aumentarán 90 centavos, mientras que los envíos de 26 a 70 libras verán un alza de $7 dólares.

En general, los incrementos irán desde 40 centavos hasta $7 dólares, dependiendo de la categoría.

El USPS explicó que estas medidas forman parte de su plan estratégico Delivering for America, que busca modernizar la red postal y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

El ajuste temporal ya cuenta con la aprobación de la Comisión Reguladora Postal.

Además de los cambios en precios, la agencia recordó a los usuarios que planifiquen con anticipación sus envíos para evitar retrasos en diciembre.

Se han fijado fechas límite para garantizar entregas a tiempo: el 17 de diciembre para USPS Ground Advantage y First-Class Mail, y el 20 de diciembre para Priority Mail Express.

Con este ajuste estacional, el USPS se alinea con la práctica de otras empresas de mensajería, que también aplican incrementos temporales en sus tarifas durante la temporada alta de envíos.

