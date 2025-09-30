¡Transforma tu armario! Cómo comprar ropa de segunda mano de forma sostenible

En un mundo donde la moda rápida consume recursos a un ritmo alarmante, la compra de ropa de segunda mano ha surgido como una alternativa atractiva, impulsada por plataformas digitales que buscan crear una experiencia atractiva y sostenible.

Cada vez más plataformas en línea están ofreciendo esta alternativa de compras de segunda mano de manera digital, con funciones como compras en vivo y búsqueda impulsada por inteligencia artificial para que la compra sea más rápida y emocionante.

Sin embargo, aunque los productos de segunda mano son una opción más sostenible, los expertos afirman que tampoco es una licencia para consumir en exceso y que la reventa tiene sus límites, ya que una compra en exceso sigue generando residuos, y comprar en línea implica añadir emisiones por el uso de servidores y el envío, ya sea de segunda mano o no.

Estos son algunos comentarios de expertos de la industria consultados por The Associated Press y los compradores de ropa usada de manera sustentable y cómo encontrar piezas de calidad que duren y luzcan geniales.

El auge de la moda de segunda mano online

En los desfiles de segunda mano de eBay en Nueva York y Londres en septiembre de 2024, las modelos lucieron piezas de diseñador usadas en directo. Un año después, la venta de artículos de segunda mano representa el 40% de las ventas de la compañía, según Alexis Hoopes, vicepresidenta de moda de eBay.

“Una de nuestras grandes prioridades es hacer que comprar artículos de segunda mano sea tan bueno como hacerlo en el mercado primario”, afirmó.

Otras plataformas especializadas como ThredUp y The RealReal han reportado ventas récord este año, confirmando que el mercado de reventa en línea crece rápidamente. Lo mismo que aplicaciones de subastas en vivo como Whatnot ofrecen nuevas alternativas para pujar por la ropa usada de mejor calidad.

Toda mi ropa … (o la mayoría de ella) es second hand. Hace un tiempo decidí no contribuir a la rápida contaminación de la producción en línea y a la esclavitud infantil. La búsqueda de tesoros en tiendas de segunda mano es mi especialidad. ¡Y me encanta! pic.twitter.com/rzg5mGAvZ8 — Mariana 🇵🇸 (@marianapordios) February 6, 2019

Los problemas de la compra de segunda mano, en el exceso

Pero la compra de ropa en buenas condiciones tiene sus detalles por el exceso en la compra: “Se descubrió que quienes compran ropa de segunda mano compran más ropa que quienes no la compran”, afirmó Meital Peleg Mizrachi, investigador postdoctoral de la Universidad de Yale que investiga el problema de los residuos textiles.

“Además, tienden a deshacerse de esa ropa más rápido que otros consumidores. Por lo tanto, terminan generando más residuos textiles porque compran más y usan esa ropa por menos tiempo”, agregó.

Según el Consejo para el Reciclaje Textil, menos del 20% de la ropa donada a organizaciones benéficas se revende en sus tiendas. El resto se infrarrecicla, se exporta, a menudo a países del hemisferio sur, o finalmente se desecha en vertederos.

Además, la reventa en línea también genera emisiones por actividades como el envío y el embalaje, y la gestión de plataformas masivas de comercio electrónico consume energía; todos estos factores deben considerarse, afirmó Alana James, profesora de moda en la Universidad de Northumbria. Pese a todo, las emisiones son menores en comparación con el impacto ambiental de producir una prenda nueva, añadió.

Los expertos afirman que la moda verdaderamente sostenible requiere romper con las tendencias de la moda rápida: la presión constante de “comprar ahora” y la sensación fabricada de escasez que alimenta el consumo excesivo.

La cultura del ‘haul’, una tendencia en redes sociales de presumir compras compulsivas, le da una nueva significación al consumo excesivo, dijo Katrina Caspelich, directora de comunicaciones de Remake, un grupo de defensa de los derechos humanos y la justicia climática en la moda.

“Comprar ropa de segunda mano de manera responsable significa elegir prendas que realmente usarás, invertir en calidad y resistir la atracción de los ciclos interminables de tendencias”, afirmó.

Sólo como ejemplo, en Munich existe esta tienda que vende ropa de marca pero de segunda mano. La tienda existe desde hace 20 años, yo misma compro y vendo cosas aqui y consigo cosas bellas!

La dueña se queda con un porcentaje, paga alquiler del local y vive tranquila de eso. pic.twitter.com/vf7gN2Rmup — Isa Amery (@isa_amery) February 6, 2021

Elegir pacientemente la compra de piezas de buena calidad

Puede ser difícil determinar la calidad de una prenda al comprar en línea, pero puedes preguntar al vendedor sobre la composición de la prenda, por ejemplo, dijo Wisdom Kaye, creador de contenido de ropa masculina.

Los tejidos naturales son un buen punto de partida, afirmó Caspelich: “Busque seda, algodón, bambú, cosas que transpiren y duren, en lugar de sintéticos como el poliéster o el nailon”, dijo.

Los compradores deben buscar artículos que estén forrados y prestar atención a la calidad de las costuras, dijo Julian Carter, creador de contenido de ropa masculina.

Otros compradores de segunda mano buscan prendas más pesadas fabricadas en la primera mitad de la década de los 1990, cuando se fabricaban más productos estadounidenses sin mano de obra subcontratada o sin muchos recortes de costos, dijo Wesley Breed, creador de contenido sobre la historia de la moda.

Los compradores revisan cientos de miles de resultados de este tipo en línea, pero deben ser muy específicos acerca de lo que quieren, dijo Aimee Kelly, creadora de contenido de moda. “Te ayuda a encontrar las piezas más geniales”, dijo. “Y ten paciencia; mira a tu alrededor, las encontrarás”.

Cuidar la vida útil de tus piezas

Encontrar el artículo adecuado es solo el primer paso. Una vez que lo compres, cuidarlo garantiza que te sea de utilidad. Para ello, puedes implementar algunas prácticas sencillas como: rellenar las bolsas para mantener su forma, guardar la ropa en bolsas para ropa y use bolsas de muselina y aerosoles de lavanda para evitar que sean invadidas por polillas que se alimentan de telas naturales como la seda, la lana y la piel, dijo Liana Satenstein, presentadora del desfile de moda de segunda mano Endless Runway de eBay.

Las personas también pueden usar la ropa más tiempo entre lavados, limpiarla con un paño y secarla al aire. Así como aprender a coser: “Te sorprendería saber cuántas personas tiran un cárdigan simplemente porque se les cayó un botón”, dijo Caspelich.

La dificultad de mantenerte a la moda

La sostenibilidad de segunda mano no consiste únicamente en evitar que la ropa llegue a un vertedero. Las personas que intentan vender o regalar su ropa deben tener cuidado de dónde van, dijo Mizrachi. “Intenta donarlas a tiendas comunitarias más pequeñas o refugios, lugares que sabes que estarán encantados de recibir esa ropa”, dijo.

También otras marcas de fast fashion como Zara, H&M han lanzado sus propios programas de reciclaje. eBay se asoció con el minorista británico Marks & Spencer para crear programa que permite a los compradores devolver artículos en la tienda para revenderlos en eBay.

Pero la opción más sostenible siempre será comprar menos, dijo Mizrachi. La única manera de lograr que las empresas de moda cambien su forma de operar es lograr que el consumo excesivo no sea rentable y eso solo llegará cuando los compradores cambien sus hábitos, añadió.

