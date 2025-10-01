Asopado de pollo: El plato puertorriqueño que vibra en Nueva York

El asopado de pollo es considerado la “sopa nacional puertorriqueña”. Se prepara con arroz y pollo, sofrito, aceitunas, salsa de tomate y otros ingredientes, dependiendo de la región. En el Mes de la Herencia Hispana, hacemos un recorrido por los platos preferidos de las comunidades con mayor presencia en Nueva York. Por eso, presentamos la receta de este platillo y los lugares donde comerlo en la Gran Manzana.

La historia de este plato se remonta al siglo XIX y, según los expertos, es el resultado de una fusión cultural que combina ingredientes y técnicas culinarias de España y África.

Por la versatilidad de la receta, se estima que pudo haber surgido de la paella española con una marcada influencia del gumbo americano, un guiso con okra popular en Nueva Orleans. Con el tiempo, el platillo se fue popularizando en Puerto Rico hasta convertirse en un clásico en ocasiones familiares.

Dónde comer asopado de pollo en Nueva York

La comunidad puertorriqueña es la mayor en la ciudad de Nueva York, marcando tendencias culinarias para recrear los sabores originarios de la Isla del Encanto en la Gran Manzana. Desde el popular mofongo, el asopado de pollo y las frituras tradicionales, los mejores platillos con sabor caribeño se puede degustar en restaurantes en el Bronx, Harlem y otros barrios con presencia puertorriqueña.

Hay al menos cinco restaurantes boricuas en la ciudad de Nueva York recomendados por la crítica para degustar el auténtico sabor en cada plato.

Casa Adela: ubicada en Lower East Side este restaurante se destaca por servir comida casera y asopado tradicional. Además, sirven el popular arroz con gandules y pollo al horno. Ideal para las personas que buscan sabor, calidad y tradición y calidad. El promedio estimado por personas es de $10–20.

Cuchifritos: un restaurante de East Harlem que se ha caracterizado por sus frituras y platos típicos. El menú incluye sopas y guisos, incluyendo asopao en temporadas y celebraciones. El promedio por comensal es de $10–20.

La Fonda: situado en East Harlem, este restaurente sirve el asopado según la temporada y ofrece otros platillos clásicos de Puerto Rico. Todo para disfrutar de un ambiente familiar.Por persona se estima una inversión entre $10–20.

La Isla: ubicada en Myrtle Ave, Brooklyn, se caracteriza por servir platos tradicionales,el asopado, jugos y sopas latinas. El rango de precios es similar el del resto de restaurantes de comida latina en Nueva York.

Norwind’s: ubicado en Brooklyn, este local es un restaurante bar con menú amplio de comida boricua.Los precios por persona van desde $20–30.

Receta de asopado de pollo

El asopado de pollo es un platillo tradicional de Puerto Rico, hay varias versiones de esta sopa espesa y caldosa, ya que se puede personalizar con los ingredientes de tu preferencia. Los ingredientes claves son el pollo, el arroz y las especias, por lo que se pueden agregar aceitunas, maíz en trozos, entre otros.

Ingredientes

1 pollo entero o caderas de pollo

1 ½ tazas de arroz

8 tazas de caldo de pollo.

4 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharaditas de sal y 1/2 cucharadita de orégano.

1/2 taza de salsa de tomate.

1 taza de guisantes dulces congelados, 1 lata de pimientos asados en rodajas y 1 lata de espárragos (para decorar).

10 aceitunas

Para el Sofrito

3 dientes de ajo pelados.

2 cebollas medianas peladas.

2 granos de pimienta (o al gusto).

2 chiles dulces o pimientos de plátano.

6 hojas de culantro o cilantro.

Modo de preparación

1.- En un recipiente, coloque todas las piezas de pollo con 2 cucharaditas de sal, la pimienta, el orégano y 1 cucharada de aceite de oliva. Deja marinar por al menos 30 minutos para que absorba bien los sabores.

2.-Corte finamente el ajo, las cebollas, los chiles dulces y el culantro. Triture los granos de pimienta.

3. Agregue tres cucharadas de aceite de oliva y sofría el ajo, las cebollas, chile, culantro y la pimienta.

4.- Agregue las piezas de pollo marinado y cocine hasta que estén doradas por ambos lados.

5.- Incorpore la salsa de tomate, las aceitunas y el caldo de pollo. Cocine a fuego medio alto por 15 minutos. Y luego 15 minutos más a fuego lento.

6.- Agregue el arroz lavado, mezcle bien y deje cocinar a fuego medio sin tapa por unos 20 minutos.

7.- Añade los guisantes dulces y cocine por 5 a 10 minutos.

8.- Para servir, incorpore los pimientos y espárragos previamente calentados.

9.- Acompañe con tostones y a disfrutar

Sigue leyendo: