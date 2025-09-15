Los mejores restaurantes para celebrar el Día de la Independencia de México en EE. UU.

Del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra el Mes de la Herencia Hispana. Una fecha para honrar el encuentro de las culturas y que tiene especial significación porque justamente en este mes se celebra la independencia de varios países, comenzando por México. Por eso, en esta entrega te mostramos los mejores restaurantes para festejar la Independencia de México.

Entre la noche del 15 y 16 de septiembre, México celebra el Grito de Independencia, una fiesta que se ha extendido a Estados Unidos, donde residen más de 10 millones de migrantes mexicanos y cerca de 40 millones de descendientes.

Esta comunidad ha generado una rica influencia cultural, económica y gastronómica que ayuda a mantener las tradiciones y la diversidad. La comida mexicana deleita paladares en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde estados como California (22%) y Texas (17%) concentran la mayor cantidad de restaurantes mexicanos. Les siguen de cerca Florida, Nueva York e Illinois.

Cuáles son las comidas mexicanas más populares en los Estados Unidos

Aunque los tacos son altamente populares en EE.UU., no es el único platillo mexicano que ofrecen los restaurantes estilo mexicano. Crédito: Jeff Schear | Getty Images

La comida mexicana es rica por su diversidad de ingredientes y mezcla de sabores, pero sin duda el rey de todos es el taco en sus diferentes variantes, desde tacos al pastor hasta los diferentes rellenos: carne, pollo o cerdo.

Le siguen los burritos, estos enrollados gustosos y fáciles de preparar. Así como el guacamole, una de las salsas para mojar más populares en los Estados Unidos. Se estima que para el Super Bowl se rompe cada año los récords de consumo de aguacates, ya que es una salsa muy popular en la cultura estadounidense.

También están las quesadillas, tamales y enchiladas que forman parte del menú de restaurantes y de cadenas de comida rápida. Estos platillos reflejan parte de las tradiciones de México con algunas adaptaciones al mercado estadounidense.

Recordemos que en México celebran el grito de independencia, incluye una variada propuesta gastronómica de platillos y bebidas que incluyen las enchiladas, chiles en nogada, tamales, tacos, mole, tequilas, pozole y mucho más.

Conoce los lugares más populares para comer comida mexicana

El 15 de septiembre se celebra la Independencia de México, una de las fechas más emblemáticas para los mexicanos y repleta de tradiciones y suculentos platillos. Crédito: Shutterstock

La comida es un elemento que no solamente conjuga las tradiciones, sino que se ha convertido en un factor que conecta las culturas para consolidarse en la cultura estadounidense, contribuyendo al crecimiento económico, a la par que mantiene un arraigo de los mexicanos con sus costumbres culinarias.

La propuesta culinaria en Estados Unidos es amplia y va desde restaurantes con estrella Michelin, taquerías, restaurantes y cadenas de comida rápida.

Entre los lugares más reconocidos para disfrutar la comida mexicana recomendados por el sitio especializado Love Food, se encuentran La Taquería en California, La Talavera en Florida, Topolobampo en Illinois, Cosme en Nueva York y Orale Mexican Kitchen, Nueva Jersey.

La Taqueria, San Francisco: Aunque la propuesta gastronómica en California es amplia, los expertos coinciden en que uno de los mejores restaurantes, La Taquería, en el Distrito de la Misión de San Francisco. Un restaurante que se caracteriza por servir los mejores burritos del estado, repletos de carne, pescado o verduras, y sin “rellenos” como el arroz. Además de los tacos que son calificados de “increíbles”.

La Talavera, Coral Gables : La propuesta gastronómica de Talavera Cocina Mexicana es una mezcla de cocina mexicana clásica, comida callejera regional y especialidades de temporada. Entre los platillos preferidos de los comensales destacan los moles, hechos a diario y los huaraches a la parrilla, panes planos de masa de maíz hechos en casa con puré de frijoles negros, salsa verde y queso de cabra.

Topolobampo, Chicago: Es un restaurante elegante Topolobampo del chef Rick Bayless, ubicado en el barrio River North de Chicago. Su fuerte son los platos de alta cocina inspirados en la cocina regional mexicana. Además, ofrece una variada oferta culinaria con un menú degustación que cambia cada siete u ocho semanas. Los platos emblemáticos son la sopa azteca (un caldo a base de tomate con chile pasilla y pollo asado) y el mole de gallina de Guinea.

Cosme, Nueva York: Este elegante restaurante dirigido por el chef Enrique Olvera, el cerebro del elogiado Pujol de Ciudad de México, está ubicado en el distrito Flatiron de Nueva York, sirve platillos de la cocina contemporánea de inspiración mexicana. En el menú destacan versiones de platos clásicos como el aguacate relleno de marisco y rábano picante, la salsa de médula ósea, y el merengue de cascarilla con natillas de maíz dulce.

Orale Mexican Kitchen, Nueva Jersey: Varias opciones para disfrutar de la comida mexicana esta, Orale, que cuanta con varios establecimientos en el centro de Jersey City, Hoboken y Morristown. En un ambiente colorido lleno de murales ofrece un variado menú con platillos populares que van desde los tacos de médula ósea y hasta varias opciones de guacamole.

Mientras que la guía Michelín recomienda algunos restaurantes de comida mexicana como: Taquería Chingón en Chicago, Amor y Tacos en California, El Buen Comer en San Francisco y La Diabla Pozole y Mezcal en Denver, Colorado.

La Diabla pozole y mezcal, Denver: este restaurante tiene una propuesta más amplia al incluir comida vegetariana. Cuenta con un ambiente acogedor y entre los platillos favoritos de los clientes están el pozole y caldos rojo, blanco, verde y negro, también hay tacos, pambazos y chilaquiles.

Taquería Chingón, Chicago: Es un restaurante ubicado en Fulton Market, Chicago que se destaca por servir la comida callejera de la Ciudad de México. Los platos fuertes son los tacos al pastor, salsa de habanero, queso frito con mole negro y carnitas de pato con puré.

El Buen Comer, San Francisco: Otro lugar para comer comida mexicana de primera. Ubicado en Mission St., San Francisco con platillos con el sabor de lo hecho en casa. Entre sus platillos más populares, destacan tortillas de maíz, pambazos, costillas de cerdo en salsa verde con nopales, chiles rellenos y postres.

Amor y Tacos, California: En restaurante se sirve comida mexicana con un menú que ofrece las populares tortillas hechas a mano, salsas picantes, chilaquiles y micheladas. Esta ubicado en South St., Cerritos, California.

