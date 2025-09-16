Los tacos mexicanos: receta, historia y dónde comer en Nueva York

Los tacos mexicanos son un aporte de la gastronomía mexicana al mundo. Su versatilidad, mezcla de ingredientes los convierte en una comida sabrosa y saciante. En el mes de la herencia hispana presentamos una receta de tacos mexicanos para hacer en casa y los mejores lugares comerlos en Nueva York.

Una de las comunidades con mayor presencia en Nueva York, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos y sudamericanos. Con esta migración llegan las costumbres culinarias, como el taco, que se abre paso entre los paladares.

Desde los famosos tacos al pastor, de lengua o carne, esta comida se puede preparar en casa o disfrutar en restaurantes, cadenas de comida rápida y taquerías.

¿Qué son los tacos?

Los tacos son una comida que tiene como base una tortilla que puede ser de maíz o trigo con diferentes rellenos como carne (pollo, res, cerdo), pescado o mariscos, hasta vegetales, frijoles y quesos. Los tacos se suelen acompañar con salsas, guacamole, cebolla, cilantro y un toque de limón.

La historia de los tacos se remonta a la época del Moctezuma que acompañaba las comidas para sostener su comida. Un hábito que se tomó como una “cuchara comestible”. La variedad de los tacos aumentó con la llegada de los españoles y las carnes de cerdo y res.

Se estima que hay más de 100 variedades de tacos en México, y que las versiones son tantas como los gustos y las regiones. Los rellenos más populares son carne asada, cochinita pibil, carnitas, birria, pescado, camarones, barbacoa, tinga de pollo, suadero, sesos, chapulines, entre otros. Además, los tacos se pueden preparar al vapor, fritos, de canasta o al pastor.

¿Cuál es taco más popular?

Los tacos al pastor son los más populares por su mezcla de sabores. Crédito: Guajillo studio | Shutterstock

Los tacos son los reyes de la comida mexicana y son los más populares. De la variedad los tacos al pastor son los más populares y más buscados en internet.

Los tacos al pastor se preparan con carne de cerdo marinada con una mezcla de chiles, achiote, especias, naranja y vinagre. Luego, se colocan una sobre otras en un asador vertical, para cocinarlos, cortarlos en láminas y servirlos con tortillas de maíz, con piña asada, cebolla, cilantro y una salsa picante.

¿Dónde comer tacos en Nueva York?

La ciudad de Nueva York tiene una buena propuesta gastronómica para degustar los tacos según la recomendación de Time Out:

Taco de carnitas de pato en Cosme: Un plato de alta cocina con una mezcla única de texturas y sabores en una tortilla de maíz azul.

Un plato de alta cocina con una mezcla única de texturas y sabores en una tortilla de maíz azul. Taco crujiente de gambas en tempura en Alta Calidad : Una fusión de cocinas mexicana e india, con camarones fritos y una mezcla de salsas.

: Una fusión de cocinas mexicana e india, con camarones fritos y una mezcla de salsas. Tacos de pescado en Tacoway Beach : Un clásico con pescado rebozado en cerveza, servido en un puesto famoso en Queens.

: Un clásico con pescado rebozado en cerveza, servido en un puesto famoso en Queens. Taco adobada en Los Tacos No.1 : Tacos de cerdo marinado con chile rojo y piña, cortado al estilo shawarma y servido en tortillas de maíz pequeñas.

: Tacos de cerdo marinado con chile rojo y piña, cortado al estilo shawarma y servido en tortillas de maíz pequeñas. Taco de lengua en Tacos El Bronco: Un taco de lengua de res asada y tierna, acompañado de cilantro y guacamole.

Un taco de lengua de res asada y tierna, acompañado de cilantro y guacamole. Taco de pescado en La Esquina: Un taco de pescado a la parrilla, aderezado con repollo rallado y salsa verde de tomatillo.

Un taco de pescado a la parrilla, aderezado con repollo rallado y salsa verde de tomatillo. Tacos al pastor en Taquería Diana : Tacos con cerdo asado sobre tortillas, con cebollas, salsa de chile morita y guacamole.

: Tacos con cerdo asado sobre tortillas, con cebollas, salsa de chile morita y guacamole. Tacos de pescado en Ensenada: Tacos de pescado frito y crujiente servidos en tortillas artesanales de Brooklyn.

Tacos de pescado frito y crujiente servidos en tortillas artesanales de Brooklyn. Taco de pescado crujiente en Tacombi: Un plato con bacalao de Alaska rebozado y frito, servido en tortillas de maíz caseras con mayonesa de poblano y repollo encurtido.

Un plato con bacalao de Alaska rebozado y frito, servido en tortillas de maíz caseras con mayonesa de poblano y repollo encurtido. Taco al pastor en Empellón al Pastor: Tacos con carne de cerdo asada sobre tortillas hechas en casa, creadas con maíz nixtamalizado de forma artesanal.

Receta de tacos mexicanos

Una receta sencilla de preparar en casa con un sabor gustoso es la compartida por la chef Paulina conocida en redes sociales como @paulinacocina. Una opción para unas 10 personas. A continuación, los ingredientes y cómo prepararlos.

Ingredientes

250 gramos de carne

1 cebolla morada mediana

2 dientes de ajo

1 chile fresco

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

Jugo de 1 lima o limón

1 tomate mediano

Orégano

Chile seco

Sal y pimienta

Cilantro

Aceite

Modo de preparación:

1.- Lave y desinfecte los vegetales.

2.- Corte los pimientos y la cebolla en julianas.

3.- Pique el ajo y el chile en trozos pequeño. Mientras que el tomate en cubitos.

4.- Corte la carne en tiras finitas, agréguelas en un bol y agregue sal, pimienta, el chile y la mitad del zumo de lima o limón. Deje reposar por al menos 20 minutos.

5.- Lleve una sartén al fuego, agregue un chorrito de aceite, junto con el chile seco y el orégano, cocine por al menos 3 minutos.

6.- Añada el ajo y el chile y sofría por unos minutos. Agregue la carne y saltee.

7.- Pasados 5 minutos, incorpore el tomate y cocine.

8.- En otra sartén salteé el resto de las verduras hasta que estén crujientes.

9.- Incorpore las verduras salteadas a la carne, agregue el zumo de lima o limón y el cilantro deshojado. Rectifique la sal y la pimienta.

10.- Sirva las tortillas, agregue la carne y doble.

