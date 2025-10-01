Cierra el gobierno de Trump ante falta de acuerdo en el Congreso

El Senado no logró aprobar ninguna de las dos propuestas de financiación del gobierno federal, una republicana y otra demócrata, por lo que a partir de las 12:01 de este 1 de octubre cierra el gobierno del presidente Donald Trump.

El cierre significa que el gobierno mantiene en operación servicios esenciales, según la Ley Antideficit, debido a que las agencias no pueden gastar fondos que no hayan sido aprobados por el Congreso.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad no partidista, reportó que el cierre afectará a unos 750,000 empleados federales.

“El coste diario total de sus salarios ascendería a unos $400 millones de dólares”, dijo la CBO.

Todas las oficinas de gobierno no consideradas esenciales cierran esto incluye parques nacionales, los museos y otros servicios públicos, además de trámites migratorios.

Los programas de gasto obligatorio, como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y los intereses de la deuda continuarán.

El Servicio Postal podría funcionar, debido a que tiene autofinanciamiento, pero hay otras agencias que priorizarán los servicios esenciales, como el control del tráfico aéreo, los controles de seguridad de la TSA, la seguridad fronteriza y ciertas funciones de seguridad pública. Todas operarán con capacidad reducida.

Los empleados federales que tengan que trabajar no recibirán salario, sino hasta que se restablezca el gobierno.

La presidenta de BOLD PAC, el brazo electoral del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Linda Sánchez (CA-38), advirtió afectaciones a familias latinas.

“Los republicanos controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, y en lugar de hacer su trabajo, huyeron de la ciudad y paralizaron Washington para vender los servicios de salud de los estadounidenses a cambio de dádivas para los multimillonarios”, dijo Sánchez.

La congresista enlista parte de las afectaciones en servicios federales, incluso para los veteranos.

“Las familias latinas, los veteranos, pequeños empresarios y los trabajadores federales en todo el país sentirán de inmediato este caos: desde cheques de pago retenidos hasta la pérdida a largo plazo de servicios de salud mientras los costos se disparan y los hospitales cierran”, advirtió. “Seguiremos luchando para mantener el gobierno abierto porque los estadounidenses no son peones en un juego que los republicanos de la Cámara quieren usar para avanzar su agenda política”.

La suspensión del cierre terminará cuando el Congreso apruebe un plan de financiación y sea firmado por el presidente Trump. Se tiene aprobada una nueva votación este miércoles.