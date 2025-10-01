Trump vs Nueva York: sustancial recorte de fondos federales a “ciudad santuario” afecta expansión del Metro de 2da Av y NYPD

Un nuevo enfrentamiento político entre los demócratas neoyorquinos y la Casa Blanca republicana llevó al anuncio hoy del gobierno federal de recortar $18 mil millones de dólares vinculados a dos proyectos de infraestructura cruciales en NYC: el Proyecto del Túnel del Hudson y el Metro de la 2da Avenida.

La medida se produce en medio de una agria disputa en Washington por el cierre del gobierno federal y un día después de que Trump recortara fondos cruciales para la unidad antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York, creada por el Congreso en 2007 en respuesta a los ataques de 9/11 para proteger la red de túneles y las estaciones del Metro de amenazas químicas, biológicas, radiológicas y explosivas, mejorar los protocolos de evacuación y financiar otras medidas de seguridad críticas. El recorte fue calificado por NYPD como “peligroso” y la Fiscalía General del estado Nueva York tiene previsto luchar contra esa decisión ante un juez federal, adelantó un comunicado.

Luego hoy se abrió otro frente de batalla. “Aproximadamente $18 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura de la ciudad de Nueva York se han suspendido para garantizar que la financiación no fluya con base en principios inconstitucionales de DEI”, publicó temprano esta mañana en Twitter/X Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump y coautor del Proyecto 2025. “Específicamente, el Proyecto del Túnel del Hudson y el Metro de la Segunda Avenida”, aclaró en un mensaje posterior. La referencia DEI corresponde a Diversidad, Equidad e Inclusión, principios que el Partido Demócrata promueve y defiende.

El motivo de la congelación de los fondos para el transporte no se relacionó con el valor de los proyectos en sí, sino con un tema central de la agenda cultural de Trump. En una declaración emitida esta mañana en la cuenta Twitter/X del Departamento de Transporte de EE.UU., los funcionarios afirmaron que la suspensión de los fondos se debía a una “revisión administrativa” para garantizar que ambos proyectos cumplieran con la prohibición de Trump de “requisitos de contratación basados ??en la raza y el sexo”.

Roughly $18 billion in New York City infrastructure projects have been put on hold to ensure funding is not flowing based on unconstitutional DEI principles. More info to come soon from @USDOT. — Russ Vought (@russvought) October 1, 2025

En cambio, el recorte de fondos a NYPD se debió nominalmente a las políticas de ciudad santuario o defensa de inmigrantes en NYC, que han sido criticadas por Trump mientras implementa medidas enérgicas contra los indocumentados y promueve las deportaciones masivas.

La gobernadora Kathy Hochul denunció a la Casa Blanca por anteponer sus prioridades de guerra cultural conservadora a su responsabilidad de servir al pueblo estadounidense. “Han decidido anteponer su propia interpretación de la cultura adecuada a nuestras necesidades, las necesidades de una nación”, declaró Hochul a la prensa en Albany, citada por Daily News.

La congelación también podría estar relacionada con la actual disputa por el cierre del gobierno en Washington y el enfrentamiento de Trump con los principales líderes del Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, ambos demócratas de Nueva York.

“Sin embargo, debido al cierre de Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, la revisión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT) sobre las prácticas inconstitucionales de Nueva York tomará más tiempo”, se lee en el comunicado en Twitter/X. “Ésta es otra desafortunada víctima de la imprudente decisión de los demócratas radicales de tomar al gobierno federal como rehén para otorgar beneficios a los inmigrantes indocumentados”.

El mecanismo mediante el cual Vought busca desfinanciar los proyectos cruciales para el transporte en Nueva York no quedó claro de inmediato. Gran parte de la financiación de contrapartida del gobierno federal para ambos proyectos ya se ha comprometido, y se han firmado contratos con los federales.

La financiación federal generalmente funciona como reembolsos del dinero ya gastado en el proyecto. Una fuente con conocimiento del proyecto del Metro de la 2da Avenida declaró al Daily News que actualmente no se esperan reembolsos por parte de la MTA.

Otra fuente con conocimiento del proyecto del túnel del río Hudson indicó que el reembolso federal previsto para este mes probablemente se suspendería, pero que las obras del túnel continuarían de todas formas.

La declaración de hoy es la última de una larga serie de amenazas a la financiación del transporte público de la ciudad de Nueva York. El Secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó con retirar la financiación del sistema de Metro de la ciudad de Nueva York en agosto por problemas de seguridad laboral tras un informe de la FTA (Administración Federal de Tránsito).

Esa amenaza se produjo después de que anunciara que retiraría la financiación del transporte público de la ciudad tras viajar en el Metro en abril con el alcalde Eric Adams y decir que el sistema estaba plagado de delincuencia. Sin embargo, NYPD respondió que crimen ha disminuido en el subterráneo.

Duffy también ha amenazado varias veces con retirar la financiación del transporte público debido al programa estatal de peajes de congestión (CBDTP) que entró en vigencia el 5 de enero de este año y que el gobierno de Trump ha amenazado con eliminar.