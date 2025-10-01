Wendy’s relanza sus Tendys de pollo con seis nuevas salsas

La creciente demanda de productos de o a base de pollo en las cadenas de comida rápida no se detiene, y consciente de esta realidad, Wendy’s trae de regreso las tiras de pollo, ahora llamadas Tendys con una nueva receta y seis salsas para mojar, aumentando las combinaciones posibles para disfrutar del nuevo producto ya disponible en el menú.

Wendy’s ofrece una variedad de salsas de mayor calidad y de mayor tamaño que la competencia, lo que aumenta la propuesta de valor del regreso de los Chicken Tenders, ideales para mojar en salsas.

La vicepresidenta de Innovación Culinaria Global de The Wendy’s Company, Becky Davis, explica que “los nuevos Tendys de Wendy’s son intensos, jugosos y crujientes, acompañados de una gama de nuevas salsas que ofrecen una experiencia única de Wendy’s a sus fans en cada bocado”.

“Desde que la marca lanzó su primer sándwich de pollo picante hasta nuestros queridos nuggets de pollo y ahora nuestros nuevos Tendys, siempre estamos explorando maneras de innovar con el pollo y satisfacer a nuestros clientes con toda nuestra línea de pollo”, agrega.

Mientras que la directora de marketing de EE. UU. de The Wendy’s Company, Lindsay Radkoski, señala que “los consumidores nos dijeron qué buscaban en un tender de pollo, y los escuchamos: probamos, perfeccionamos y cumplimos. Con seis nuevas y audaces salsas, los fans pueden mojar, remojar y personalizar sus Tendys con cada bocado”.

Los nuevos Tendys

Los nuevos Chicken Tenders son el nuevo producto estrella del menú en los restaurantes Wendy’s de todo el país. Están elaborados con un empanizado crujiente y sazonado, y jugosa carne blanca de pollo.

Los Tendys se ofrecen en porciones de tres o cuatro piezas. Puedes pedirlos solos (a la carta) o como parte de un menú combinado. Lo mejor es que cada porción de tres o cuatro piezas ya incluye dos salsas para mojar.

Los tenders ofrecen una textura “crujiente por fuera, tierna y jugosa por dentro”, que combinan con las seis salsas con toques de especias, picantes, sabores ahumados y más. A continuación, los detalles:

Wendy’s Signature: Una salsa cremosa con toques de pimienta negra y un ligero toque de picante para un sabor equilibrado.

Chile Dulce: Una combinación de dulce y picante, con un toque ácido aportado por ingredientes como la sriracha, el ajo y el jengibre.

Scorchin’ Hot: Otra salsa para acompañar los tenders con una combinación cremosa y picante de calor progresivo.

Ranch Cremoso: El sabor tradicional con un toque extra cremoso y extra rico.

Barbacoa de Miel: Esta salsa tiene un toque ahumado profundo que le da el sabor intenso a barbacoa, realzado por el dulzor de la miel.

Mostaza y Miel: Una salsa con sabor agridulce al combinar el dulzor de la miel y el toque picante de la mostaza Dijon.

