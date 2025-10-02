Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 2 al 8 de octubre

Miguel Bosé en el Madison Square Garden

Este jueves 2 de octubre, Miguel Bosé se presentará en The Theater at Madison Square Garden, marcando el inicio de su gira estadounidense “Importante Tour”. Esta gira es su regreso a los escenarios tras ocho años de ausencia, durante los cuales enfrentó serios problemas de salud. Bosé interpretará una selección de sus éxitos más emblemáticos, como “Amante Bandido”, “Te Amaré” y “Morena Mía”, en una producción que destaca por su sofisticada escenografía y coreografías que han capturado la atención del público. A las 8:00 pm. Las entradas están disponibles en https://www.ticketmaster.com.

Foto: Alan Hess/Invision/AP

Últimas funciones de “Tuya siempre, Julita”

Una obra que invita a la reflexión y que explora la vida y el legado de la reconocida poeta puertorriqueña Julia de Burgos y arroja luz sobre su relación íntima con el escritor Luis Llorens Torres, profundizando en los desafíos que enfrentan las mujeres en su búsqueda de reconocimiento como escritoras dentro de un entorno cultural dominado por hombres.“Tuya Siempre, Julita” concluye con tres presentaciones en el Teatro Thalía (41-17 Greenpoint Ave Sunnyside NY 11104) este viernes, sábado y domingo. Boletos: https://thaliatheatre.org.

Foto: Cortesía Teatro Thalía

Cityside Pumpkin Patch en Queens

Desde este viernes 3 de octubre al 2 de noviembre, el rooftop The Summer Club (8-08 Queens Plaza S, Queens, NY 11101) se transforma esta temporada en Cityside Pumpkin Patch, un escenario otoñal con un aire tenebroso que combina el espíritu de Halloween con la belleza del otoño. El espacio de 25,000 pies cuadrados estará decorado con más de 10,000 calabazas traídas del norte del estado de Nueva York, creando un ambiente único para disfrutar con familia y amigos. Los visitantes podrán tomarse fotos en estaciones interactivas con temática espeluznante, además de deleitarse con bebidas y comidas inspiradas en los sabores de la temporada. Para más información y boletos, visite:https://bucketlisters.com.

Foto: Cortesía Cityside Pumpkin Patch

El Lincoln Center estrena “Reminiscencia”

Este viernes 3 de octubre a las 7:30 pm., el David Rubenstein Atrium de Lincoln Center (1887 Broadway) será escenario del estreno en Estados Unidos de Reminiscencia, creación del artista chileno Malicho Vaca Valenzuela, presentada en el marco de la cuarta edición del Festival of Firsts. Con un uso delicado y sugestivo de las plataformas digitales, Vaca Valenzuela construye un ensayo documental biográfico que entrelaza su historia personal con la de su ciudad, Santiago de Chile. La obra, sensible, política e íntima, invita a reflexionar sobre la memoria individual y colectiva a través de preguntas profundamente humanas: ¿Qué pasará con nuestras huellas cuando ya no estemos aquí? ¿Qué quedará de nosotros en las calles de nuestras ciudades? ¿Qué residirá en la memoria externa de un viejo computador? ¿Qué relato contará Google sobre nosotros cuando ya no estemos? ¿Puede la memoria ser cartografiada? Gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org/

Cortesía: Lincoln Center

Recorrido en español por el parque High Line

Este sábado 4 de octubre, descubra la historia del parque elevado de Nueva York, High Line. Únase a un recorrido gratuito en español, dirigido por guías expertos que ofrecerán una perspectiva privilegiada sobre la historia, el diseño y el paisaje del parque. El guía se reunirá con el grupo en la entrada de Gansevoort y el recorrido durará aproximadamente 90 minutos y el grupo caminará hacia el norte a lo largo del parque hacia la calle 30 y la 10ª Avenida. De 11 am a 12:30 pm. Para reservar, visite:https://www.thehighline.org.

Foto: Lou Aguilar-@lalounyc-54

Arte en “Cool Stories Vol.10”

El ciclo artístico Cool Stories Vol. 10 regresa con una propuesta que combina música, narrativa y emoción. Entre las actividades destaca “Presencia”, la colaboración entre Yvanhova Figueroa, Frahydel Falczuk, María Fernanda Castillo y Manuel Fajardo, una pieza que invita al público a conectar con la música desde lo más profundo. Este décimo volumen de Cool Stories reúne a creadores que transforman cada presentación en una experiencia colectiva. La fusión de estilos y la entrega emocional de los artistas prometen conquistar tanto a seguidores de larga trayectoria como a nuevos oyentes. En el Marjorie S. Deane Little Theater / YMCA (10 West 64th St) Sábado 4 de octubre, cócteles 6:30 PM, show 7:30 pm. Boletos: www.coolstories.nyc.

Foto: Cortesía

Exhibición de Comics Puertorriqueños

“¡Wepa! Puertorriqueños en el mundo de los cómics” se inaugurará en la Biblioteca Pública de Nueva York este sábado 4 de octubre, durante el Mes de la Herencia Hispana y Latina antes de la Comic Con de Nueva York (del 9 al 12 de octubre) y el Mes de la Herencia Puertorriqueña (noviembre). La exposición, que se presentará en inglés y español y permanecerá abierta hasta el 8 de marzo de 2026, es la primera a nivel mundial en presentar un panorama del cómic puertorriqueño, y explorará la vida y la cultura de la isla a lo largo del espacio y el tiempo. Más información:https://www.nypl.org.

Cortesía La Borinqueña por Edgardo Miranda-Rodriguez

Una caperucita latina en el Teatro SEA

Si crees que conoces la historia de Caperucita Roja, quizás tengas que volver a verla. El Teatro SEA (107 Suffolk Street, Suite 202) presenta “La verdadera historia de Caperucita”, una versión latinizada del cuento clásico que termina con un giro sorprendente y muy divertido. La Caperucita Roja es una niña latina que se enfrenta al lobo y a los animales del bosque a su manera, con humor, chispa y valentía. Todos los sábados del 4 al 25 de octubre. Más información: https://teatrosea.org.

Foto: Cortesía Teatro SEA

Paseos otoñales en barco por el Hudson

Desde este fin de semana, NY Waterway arranca sus recorridos “Shades of Autumn”, un paseo para apreciar los vibrantes colores del otoño a lo largo del río Hudson. Los viajes estarán disponibles los fines de semana del 4 de octubre al 2 de noviembre, con salidas desde los terminales de ferry Midtown/West 39th Street en Manhattan y Port Imperial/Weehawken en Nueva Jersey. Durante el recorrido, los pasajeros no solo podrán admirar el espectacular paisaje otoñal, sino también disfrutar de bebidas y refrigerios como sidra caliente, café, té, refrescos, cócteles, donas, sándwiches y wraps. Un guía experto irá señalando sitios históricos y compartiendo anécdotas locales a lo largo del trayecto. Los boletos se pueden adquirir en nywaterway.com/ShadesOfAutumn.

Foto: NY Waterway

Times Square se llena de misterio con el estreno de Spirits

Este sábado 4 de octubre a las 8:30 p.m., Carmine’s y American Immersion Theater presentarán el lanzamiento de su nuevo espectáculo de Halloween, Spirits, una historia ambientada en los años 20 que combina teatro inmersivo y fantasía urbana. En colaboración con la Times Square Alliance, la experiencia saldrá literalmente a las calles: un centenar de actores enmascarados se desplegarán frente a Carmine’s (200 W 44th St, Nueva York), donde se representa la obra. Para la ocasión, Times Square cerrará el área frente al antiguo edificio de Good Morning America, convirtiéndolo en escenario de un impactante espectáculo coral. A las 8:30 p.m., la pantalla más grande de Times Square comenzará a transformarse, marcando el inicio de una irrupción escénica: una multitud de intérpretes caracterizados como espíritus descenderá sobre la plaza, envolviendo al público en una atmósfera inquietante y festiva. Más información: https://newyorkdinnertheater.com/spirits/.

Cortesía

“Moana Live to Film” en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) celebra su 45º aniversario presentando, junto a AMP Worldwide y Disney Concerts, el show “Disney’s Moana Live-to-Film Concert”, este domingo 5 de octubre a las 2:00 pm. El evento incluirá la proyección completa de la película Moana, acompañada de presentaciones en vivo con músicos de estudios de Hollywood, maestros de ritmos polinesios y vocalistas, celebrando la música y las canciones de este clásico galardonado de Walt Disney Animation Studios. Los boletos están disponibles llamando al 718-960-8835 o a través de lehmancenter.org.

Cortesía Disney

Drag Brunch a lo Taylor Swift

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre, Virgil’s Real BBQ en Times Square se convertirá en el escenario de la celebración definitiva para los fanáticos de Taylor Swift. El restaurante presentará el “Swiftie Drag Brunch: The Eras Tour (Drag Version)”, un espectáculo de dos días con algunas de las drag queens más brillantes de Nueva York, acompañadas de mimosas y un irresistible menú de brunch al estilo sureño con barbecue. Entre las artistas confirmadas están Glitteress, Tiffany Vogue, Gia Giselle, Die Anna y Barbra, quienes pondrán el ritmo y la energía a esta TayLebration. Las puertas se abren a las 10:00 a.m. y el show comienza a las 11:00 a.m. Los boletos están disponibles en Eventbrite .

Cortesía Virgil’s Real BBQ

Octubre sabe a dashi

Del 1 al 15 de octubre, Kayanoya USA celebrará el National Dashi Day (15 de octubre) con una serie especial en restaurantes de Nueva York, donde el protagonista será el dashi, considerado el alma de la cocina japonesa. Durante dos semanas, cinco restaurantes de la ciudad ? Taku Sando, Raku, Bessou, Rice & Miso y Kato Sake Works? ofrecerán creaciones exclusivas que muestran la versatilidad de este caldo artesanal. En Taku Sando se podrá disfrutar de un Dashi Tamago Sando limitado a 50 por día, preparado con el Dashi Original de Kayanoya y sal marina con pimienta negra. Bessou presentará su Dashi Curry Karaage y un Vegetable Dashi Curry Kit. Raku Midtown sorprenderá con un Matsutake Hamaguri Udon, que combina almejas, hongos matsutake y dashi. En Rice & Miso la propuesta será un Omu Rice Ball acompañado de Miso Soup de Daikon & Abura Age con Dashi Kayanoya, mientras que Kato Sake Works llevará el sabor del caldo a la mixología con un Dashi Sake Cocktail preparado con dashi vegetal y de hongos. La celebración también incluye el lanzamiento de un Dashi Starter Kit (disponible en usa.kayanoya.com) y el estreno del portal NationalDashiDay.com, con recetas, historias de chefs y contenido en video.