Agentes de ICE detienen a 40 personas, cuatro de ellas afuera de un refugio en Chicago

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a más de 40 personas en un operativo en Bronzeville, vecindario de Chicago, que forma parte de la operación Midway Blitz. Cuatro migrantes fueron arrestados de un refugio de una iglesia que le da un lugar a las personas sin hogar.

Funcionarios del refugio Bright Star informaron a ABC7 que siete vehículos federales sin identificación se detuvieron repentinamente. Los agentes federales persiguieron a algunos de los migrantes que se encontraban fuera de las instalaciones en ese momento, y fue cuando detuvieron a las cuatro personas.

Parte de la redada se transmitió en vivo por redes sociales, mientras que el director ejecutivo del refugio calificó la redada de “traumatizante”.

El albergue da apoyo de salud mental a las personas que se encuentran en el lugar: “Muchos de ellos están pasando por momentos muy difíciles”, dijo a ABC7, Caryl R. West, directora ejecutiva de desarrollo comunitario de Bright Star.

“Han experimentado dificultades, pérdidas y traumas, y estar en un lugar donde se supone que deberían encontrar refugio y seguridad y luego ver que eso se ve comprometido, nos pone en una situación muy dolorosa”, añadió.

300 agentes en el operativo

Durante el operativo, unos 300 agentes ingresaron a varios edificios de apartamentos acompañados por equipos tácticos armados. Testigos indicaron que algunas detenciones incluyeron a mujeres y jóvenes, los cuales eran llevados con las manos atadas hasta vehículos oficiales, informó EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los arrestos en South Shore, que fueron en total 37, se enfocaron en inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación. Justificó que el operativo se dio en una zona que es frecuentada por la pandilla Tren de Aragua.

Operación Midway Blitz

DHS informó en un comunicado, que hasta el momento la Operación Midway Blitz han arrestaron a más de 800 inmigrantes indocumentados, incluidos los “peores de los peores”. La operación está dirigida a los delincuentes indocumentados que acudieron a Chicago y otras ciudades de Illinois, en busca de protección bajo las políticas de santuario del gobernador Pritzker.

El gobernador de Illinois criticó la operación y denunció la falta de coordinación con el Estado. Señaló que el Gobierno federal pidió el despliegue de 100 tropas en Chicago, lo que calificó de medida desproporcionada.

