Cómo aprovechar la energía de octubre según tu signo zodiacal

El horóscopo de octubre 2025 llega con intensas vibraciones de cambio y transformación. La astróloga y tarotista Lourdes Ferro detalla cómo influirán los astros este mes, señalando los signos con más y menos suerte, y ofreciendo una guía para aprovechar las oportunidades que traerá esta temporada.

Desde el 6 de octubre, Mercurio ingresa en Escorpio, intensificando nuestras comunicaciones y promoviendo la introspección. Se trata de un momento para explorar lo oculto y lo no dicho. Nuestra forma de hablar y escuchar se vuelve más profunda y reveladora”, explica Ferro en diálogo con Clarín.

El 13 de octubre, la Luna menguante en Cáncer invita a conectar con el hogar y la familia, mientras Venus entra en Libra, aportando diplomacia y elegancia a las relaciones. “Es ideal para reconciliaciones; palabras y gestos afectivos tendrán un impacto profundo”, señala la especialista.

Momentos clave de octubre

El 21 de octubre, la Luna nueva en Libra favorece relaciones basadas en cooperación y empatía, donde el otro se convierte en un espejo donde reflejamos nuestro ser, permitiendo crecer juntos en armonía y comprensión. Es un período propicio para consolidar vínculos.

Al día siguiente, Neptuno inicia retrogradación en Piscis, promoviendo introspección y reflexión profunda. En este momento se recomienda mirar hacia adentro, explorar sueños y confrontar ilusiones que bloquean nuestro avance. Es un llamado a la autoexploración y al descubrimiento personal.

El 23 de octubre, el Sol en Escorpio ilumina transformaciones emocionales profundas. Astrólogos advierten que buscar la verdad con determinación puede desenterrar secretos y revelar lo que permanece oculto”. La intensidad emocional será alta, y el autoconocimiento será clave para navegar este periodo.

Finalmente, el 29 de octubre, Mercurio en Sagitario abre la mente a nuevas ideas, viajes y aprendizaje. La Luna creciente en Acuario impulsa innovación y progreso.

Predicciones por signo

Aries: Redescubres tu papel en la comunidad y fortaleces vínculos que inspiran. Los cambios serán profundos y duraderos, invitándote a abrirte a nuevas experiencias desde la raíz.

Tauro: Es tiempo de renacer, dejar viejas ambiciones y abrazar un propósito más auténtico. Aprenderás a compartir liderazgo y a transformar tu visión de la autoridad.

Géminis: Enfrentarás miedos profundos, pero tu capacidad de renacer te permitirá superar crisis y salir fortalecido. Todo se recicla, se transforma y nada quedará igual.

Leo: Relaciones y asociaciones entran en ciclos de renovación. Liberar patrones antiguos permitirá crear vínculos intensos y transformadores desde cero.

Virgo: Tus rutinas se alteran y el orden desaparece. Aunque pareciera un huracán, la flexibilidad permitirá renovarte y recibir nuevas oportunidades.

Libra: Los romances se intensifican. El compromiso es contigo mismo y tu felicidad. Experimentas el amor en todas sus formas y aprendé de cada vivencia.

Escorpio: Plutón transforma tu hogar y familia. Es momento de independencia y de redefinir la verdad personal.

Capricornio: Reconsideras valores y posesiones. Descubrirás tu verdadero poder y generarás recursos de manera inesperada.

Acuario: Plutón renueva tu identidad y forma de actuar. Liberarte de viejas máscaras permitirá abrazar tu autenticidad.

Piscis: Intensidad espiritual y sanación interior. Emergencia de lo conocido y desconocido; organizar y limpiar tu mundo interior será fundamental.