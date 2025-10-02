Mató a su novia y amigo: acusación en Nueva York

Gerald Neal (50), un hombre de Pensilvania que ya está cumpliendo décadas de prisión por matar a su novia en 2019, ahora ha sido acusado formalmente en Nueva York de dispararle fatalmente a un viejo amigo y deshacerse del cuerpo en Long Island.

No están claros los motivos de los crímenes. Neal fue arrestado en Queens (NYC) el 5 de junio de 2019, pocos días después de que Terrance Mitchell (40) fuese visto presuntamente en Brooklyn entrando en el asiento del copiloto de un Honda asociado con él, informó Daily News.

Mitchell, a quien la fiscalía describe como “un amigo de toda la vida de Neal”, fue encontrado muerto por un trabajador de saneamiento en una zona boscosa de Spruce Lane en Wyandanch, el 30 de mayo de 2019. Las autoridades del condado Suffolk indicaron que parecía llevar la misma ropa que cuando lo vieron subir al vehículo de Neal.

Una autopsia concluyó posteriormente que Mitchell había recibido múltiples disparos, según la fiscalía. Los médicos forenses recuperaron una bala calibre .22 del cuerpo de la víctima.

Neal fue arrestado por NYPD mientras conducía por Queens. Al registrar su vehículo los agentes presuntamente encontraron manchas de sangre, una pistola calibre .22 en el asiento trasero y un casquillo percutido .22 en el piso del asiento del conductor.

Dos días después de que se encontrara el cuerpo de Mitchell en Long Island, un propietario en el condado Monroe de Pensilvania, descubrió el cuerpo de la novia de Neal, Jeanette Sancho, en una pequeña zona boscosa de Middle Smithfield Township,unas 80 millas al oeste de la ciudad de Nueva York.

Sancho, de 41 años y madre de dos hijos, fue encontrada boca abajo y parcialmente desnuda, según el fiscal de distrito del condado Monroe, Mike Mancuso. Murió de un sólo disparo en la sien, y durante la autopsia se recuperó una bala calibre .22.

En ese momento Neal tenía previsto cumplir una condena de prisión por tráfico de drogas en Virginia. Sin embargo, en lugar de entregarse, se dio a la fuga. Finalmente, a principios de este año, se declaró culpable de homicidio por la muerte de Sancho y lo sentenciaron a 40 años de prisión.

La semana pasada compareció ante el Tribunal Supremo del condado Suffolk (NY), donde fue acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma por la muerte de Mitchell. Se declaró “no culpable”.

Deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el 21 de octubre. Si es declarado culpable del cargo principal podría ser condenado a entre 25 años y cadena perpetua. Además de su sentencia en Pensilvania y la acusación formal en Nueva York, Neal aún espera una condena de 20 años de prisión en Virginia.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En un caso similar, en abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento triple crimen.