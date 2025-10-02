Mikel Arteta y Pep Guardiola se disputan el premio al mejor entrenador de septiembre en la Premier League

Mikel Arteta y Pep Guardiola figuran entre los nominados a mejor entrenador del mes de septiembre en la Premier League.

Los técnicos españoles competirán con Oliver Glasner, quien mantiene al Crystal Palace invicto, y con Regis Le Bris, artífice del sorprendente arranque del Sunderland, actualmente quinto en la tabla pese a ser recién ascendido.

Arteta guio al Arsenal a victorias sobre Nottingham Forest y Newcastle United, además de un empate frente al Manchester City, resultados que dejaron a los Gunners en la segunda posición, solo por detrás del Liverpool.

Guardiola, en cambio, cosechó ese empate ante el Arsenal y sumó triunfos frente al Manchester United y Burnley, manteniendo al City en la pelea en la parte alta de la clasificación.

El ganador, que se anunciará la próxima semana, tomará el relevo de Arne Slot, estratega del Liverpool, último en recibir la distinción.

