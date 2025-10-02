Pillan a diputado mexicano viendo la Champions League en sesión del Senado [VIDEO]

La pasión por el fútbol no respeta recintos ni agendas. El pasado miércoles, mientras el secretario de Hacienda rendía cuentas ante el Senado, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, fue captado siguiendo el partido entre el FC Barcelona vs. París – Saint-Germain desde su escaño.

Mientras Barca y PSG se veían las caras en el Olímpico de Montjuic, en México el Senado debatía sobre el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A la par de que se discutían avances y retrocesos económicos en México, el senador fue captado por con una tablet y audífonos, concentrado en el duelo de la UEFA Champions League.

La imagen no tardó en circular por redes sociales, donde usuarios cuestionaron la seriedad del senador en una sesión clave sobre el presupuesto federal. Tras ser exhibido, Adán Augusto optó por el silencio: evitó a la prensa y abandonó el recinto sin dar declaraciones.

“Los impuestos son para las quinielas”; “Monumento al cinismo”; “Esas sí son prioridades”, fueron algunos comentarios de los internautas en redes sociales como X, Instagram o TikTok.

Esta polémica curiosa y deportiva se une a los últimos cuestionamientos que ha sufrido el Senador. En meses recientes, medios y figuras de oposición han señalado posibles nexos entre López y grupos delictivos, particularmente en el contexto de su paso por la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, el partido terminó con victoria para el PSG 2-1 sobre el Barcelona en Montjuïc, con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos que remontaron el tanto inicial de Ferran Torres.

Mientras el equipo parisino celebraba en el césped, en el Senado mexicano la sesión concluía entre cuestionamientos y silencios. El secretario de Hacienda respondió durante más de tres horas a los senadores.



Sigue leyendo:

· “Nosotros decidimos”: FIFA frena propuesta de Trump para cambiar sedes en el Mundial 2026

· Andrés Guardado ataca a Donald Trump por política antimigrante: “No merece respeto”

· Maple, Zayu y Clutch: FIFA da a conocer las nuevas mascotas del Mundial 2026