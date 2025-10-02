Peligra el Mundial 2026 para Rodrigo Huescas con México por una rotura de ligamento cruzado

El defensor mexicano Rodrigo Huescas estará fuera de la actividad con el Copenhague por toda la temporada, confirmó el club a través de un comunicado oficial este jueves.

Después de una lesión que el juvenil sufrió ante el Qarabag en el partido de la UEFA Champions League, se confirmó el peor escenario para el zaguero mexicano.

“El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a un escaneo en Copenhague, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Rodrigo ahora enfrenta una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera por el resto de la temporada como mínimo”, informó el club en el comunicado.

Rodrigo Huescas faces surgery and a lengthy rehabilitation period, and he will be out for the rest of the season at the very least #fcklive https://t.co/VTKJoyhhxZ — F.C. København (@FCKobenhavn) October 2, 2025

DT del Copenhague lamentó la lesión

Además, sobre el tema, el director técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, reflexionó sobre la lesión del mexicano y lamentó que esté fuera por todo el año futbolístico, ya que inició de buena forma la campaña con el conjunto danés.

“Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el FC Copenhague y en la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa”, sostuvo Neestrup.

“Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento”, manifestó el timonel.

Lesionado en Champions League

El seleccionado nacional por México, Rodrigo Huescas, salió lesionado en la derrota del Copenhague contra el Qarabag (2-0), en partido correspondiente a la segunda fecha de la UEFA Champions League.

El lateral derecho sufrió una lesión durante los primeros minutos del partido, por lo que tuvo que abandonar el campo en camilla.

Rodrigo Huescas sufrió la lesión al intentar superar a su rival. En la acción, el pie del mexicano se atoró con el pasto e hizo una ‘palanca’.

🚨🚨¡Se encienden las alarmas! 🚨🚨



Rodrigo Huescas sale en camilla por lesión ‼️😩🇲🇽 #ChampionsEnVIX pic.twitter.com/7Tj5Ob2t0d — TUDN USA (@TUDNUSA) October 1, 2025

Durante la atención médica y su salida del campo, Huescas se llevó las manos a la cara y mostró un rostro de preocupación ante dicha situación.

El lateral derecho se ha ganado un puesto titular en el cuadro de Dinamarca y este miércoles vivía su segundo partido como titular en la Champions League.

Seguir leyendo:

FIFA planea permitir hasta tres equipos por país en el Mundial de Clubes 2029

Pochettino señala el camino: “La conexión emocional es la clave del USMNT de cara al Mundial 2026”

FIFA abrió primera venta de boletos para el Mundial 2026: precios van desde $355 hasta $6,730 dólares