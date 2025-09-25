Maple, Zayu y Clutch: FIFA da a conocer las nuevas mascotas del Mundial 2026

Estados Unidos ya comienza a respirar aire mundialista. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, este jueves la FIFA presentó oficialmente a las tres mascotas del certamen ecuménico que se jugará en 2026 por primera vez en tres países.

Maple, Zayu y Clutch, un alce, un jaguar y un águila que encarnan a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente, fueron presentados por la FIFA como las mascotas oficiales del Mundial 2026. En un video difundido en redes sociales, los tres animales aparecen caracterizados como futbolistas.

Maple, Zayu y Clutch no solo representan a Canadá, México y Estados Unidos como mascotas del Mundial 2026, también encarnan sus colores nacionales: rojo para el alce canadiense, verde para el jaguar mexicano y azul para el águila estadounidense.

Esta elección cromática refuerza el vínculo simbólico entre cada personaje y su país anfitrión, convirtiéndolos en emblemas visuales de identidad, cultura y pertenencia dentro del torneo. También busca rendir homenaje a las culturas de cada país anfitrión.

Por ejemplo, el alce Maple está caracterizado como un portero que “apasionado del arte urbano y amante de la música”. El jaguar Zayu, que habita en las selvas del sur de México y cuyo nombre significa “unidad, fortaleza y alegría”; está representado como un delantero que intimida a los defensores.

Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición. Finalmente, el águila Clutch es un mediocampista que representa unidad y liderazgo.

Maple, Zayu y Clutch. Mascotas oficiales del Mundial 2026. Foto: FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, celebró el debut de las mascotas con entusiasmo, destacando su papel como símbolos de unión y emoción en un torneo que promete ser histórico.

Infantino fue más allá del protocolo y se permitió imaginar un futuro cercano donde estos personajes trascienden el papel decorativo: estampados en camisetas infantiles, compartiendo escena con leyendas del fútbol y protagonizando videojuegos que llegarán a millones de hogares.

“El equipo del Mundial 2026 sigue creciendo y se vuelve mucho más divertido. Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA”, expresó.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, añadió.

Las mascotas del Mundial 2026 dan el salto al universo gamer

La FIFA, consciente de que las interacciones han cambiado con las nuevas generaciones, busca conectar incorporando por primera vez a sus mascotas oficiales como personajes interactivos en un videojuego.

Maple, Zayu y Clutch formarán parte de FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial que saldrá en 2026. El juego, desarrollado por Enver junto a Solace, ofrecerá una experiencia árcade de fútbol 5 con elementos de fantasía, donde los usuarios podrán armar equipos con mascotas de distintas ediciones, estrellas del fútbol y personajes de series y películas.

La FIFA también anunció la fecha del sorteo oficial de grupos: será el 5 de diciembre de 2025 en el emblemático Kennedy Center de Washington D. C. Allí se definirán los cruces que marcarán el camino hacia la gran final del Mundial 2026.



