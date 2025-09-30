Andrés Guardado ataca a Donald Trump por política antimigrante: “No merece respeto”

El exfutbolista mexicano Andrés Guardado lanzó duras críticas contra la política antimigrante del presidente Donald Trump, de quien dijo no merecía respeto. El mítico mediocampista mostró su indignación ante el trato que reciben los latinos en Estados Unidos.

En declaraciones para el podcast ‘El Cafelito’, conducido por Josep Pedrerol, el famoso presentador español de ‘El Chiringuito’, Guardado se destapó y habló sobre sus tendencias políticas y el clima antimigrante en Estados Unidos.

“Yo no creo en la política. No voto, no estoy ni a favor ni en contra de sus políticas”, afirmó Guardado, dejando claro su distancia del ámbito político. Sin embargo, no ocultó su postura frente a lo que considera una falta de sensibilidad por parte del mandatario.

“Cuando ya lastimas familia y partes humanas; cuando eres tan insensible a las situaciones que viven los latinos en su país… entiendo que algunos se aprovechan, pero muchos otros van a trabajar”, expresó.

Guardado subrayó que los migrantes realizan labores que muchos ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a hacer, y que ignorar esa realidad es inadmisible.

“Hay muchos trabajos que sus ciudadanos no hacen y los hacen los latinos. Cuando un político no piensa en eso, no me merece ningún respeto”, sentenció.

Las palabras de Guardado resuenan en un contexto de creciente tensión migratoria. Las redadas y deportaciones masivas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde que Donald Trump retomó la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, su administración ha intensificado las políticas migratorias con cifras que ya superan récords recientes.

De acuerdo con agencias de noticias como Associated Press o Reuters, 400,000 personas han sido deportadas por las autoridades federales en los primeros ocho meses de su segundo mandato.

Además, 1.6 millones de migrantes optaron por regresar voluntariamente a sus países de origen, lo que eleva el total de salidas a dos millones. El gobierno proyecta alcanzar 600,000 deportaciones antes de finalizar el año.

Por su parte, Andrés Guardado ya no está jugando profesionalmente. Se retiró del fútbol en julio de 2025, tras su último paso por el Club León en la Liga MX. Aunque estuvo cerca de fichar por Cruz Azul para el Apertura 2025, decidió colgar los botines definitivamente y enfocarse en su formación como entrenador en España.

Actualmente, vive en Sevilla, donde está cursando estudios para convertirse en director técnico, con la intención de sumarse al cuerpo técnico de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030, posiblemente junto a Rafael Márquez.



