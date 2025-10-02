Trump amenaza con eliminar agencias federales bajo el “control demócrata” tras el cierre de gobierno

El presidente Donald Trump anunció este jueves que considerará eliminar agencias federales bajo el control demócrata luego del cierre de gobierno que se hizo oficial el miércoles en la medianoche, e informó que tendrá una reunión con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, quien dijo previamente que los despidos masivos públicos eran “inminentes”.

“Tengo una reunión hoy con Russ Vought, quien se hizo célebre con el PROJECT 2025, para determinar cuáles de las muchas Agencias Demócratas, la mayoría de las cuales son una ESTAFA política, recomienda que se eliminen, y si esos recortes serán temporales o permanentes”, declaró Trump a través de su plataforma Truth Social.

El republicano, que responsabilizó a los demócratas de ser “artífices” de la paralización administrativa, reconoció estar “incrédulo” ante el hecho de que “los demócratas radicales” le “hayan dado esta oportunidad sin precedentes” para reducir la Administración Central.

Culminó su publicación al sugerir de forma irónica que la maniobra demócrata podría ser su forma de querer, silenciosa y rápidamente, “¡HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO!”.

¿Qué dijo J.D. Vance sobre despidos por motivos políticos?

Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance negó que los trabajadores sean perseguidos por su tendencia política; sin embargo, al ser consultado por una periodista en la sala de prensa de la Casa Blanca, reconoció que habí incertidumbre sobre quiénes serían despedidos o suspendidos.

“Aún no hemos tomado ninguna decisión definitiva sobre qué haremos con ciertos trabajadores”, dijo el vicepresidente. “Lo que decimos es que podríamos tener que tomar medidas extraordinarias, sobre todo cuanto más se prolongue esta situación”.

Gobierno sigue cerrado tras desestimaciones recientes

Entretanto, la Cámara Alta desestimó dos propuestas presupuestarias presentadas por demócratas y republicanos este miércoles, un hecho que asegura que el gobierno permanezca inactivo al menos hasta el viernes, debido al receso legislativo.

En consecuencia, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que aproximadamente 750,000 empleados federales, clasificados como no esenciales, fueron suspendidos temporalmente sin empleo ni sueldo. Una fuerza laboral superior a 1.5 millones de funcionarios, incluyendo personal de seguridad y controladores aéreos, mantiene sus labores sin percibir salario hasta que la Administración retome su actividad normal.

El conflicto reside en las exigencias de la oposición. Los demócratas condicionan la aprobación de fondos al incremento de partidas y subsidios en el sector de la salud. Por su parte, la Administración Trump critica estas demandas, acusándolos de intentar proporcionar atención sanitaria gratuita a “inmigrantes ilegales”, afirmación que carece de respaldo probatorio.

Sigue leyendo:

– EE.UU. encabezará “rápido despliegue” de misión internacional de la ONU en Haití

– Newsom se burla del peso de Trump y sugiere que debería dejar la presidencia por ello

– Trump insiste en desplegar tropas a Portland, Oregon para controlar protestas migratorias