Newsom se burla del peso de Trump y sugiere que debería dejar la presidencia por ello

El gobernador de California, Gavin Newsom, se burló del sobrepeso del presidente Donald Trump y sugirió que “debe irse”, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmara que no quería ver “generales gordos” en el ejército.

“¡Supongo que el Comandante en Jefe debe irse!”, publicó Newsom en X, junto a una foto poco favorecedora de Trump en una parada de McDonald’s.

I guess the Commander in Chief needs to go! https://t.co/nqssJd02pH pic.twitter.com/2EMICwdCOE — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 30, 2025

La oficina de prensa del gobernador redobló las burlas con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se ve al mandatario sosteniendo dos Big Mac mientras drones le entregan comida rápida en la Casa Blanca.

El mensaje decía: “¡ES COMPLETAMENTE INACEPTABLE VER A UN COMANDANTE EN JEFE GORDO EN LOS PASILLOS DE LA CASA BLANCA!”.

La imagen recuerda a lo que el mismo Trump ha hecho con sus oponentes, como es el caso del exgobernador de Nueva Jersey, el republicano Chris Christie.

Las críticas surgieron tras el discurso de Hegseth en Quantico, Virginia, donde exigió que oficiales y tropas cumplan con estrictos estándares físicos y calificó de “inaceptable” ver a militares con sobrepeso en formaciones o al frente de comandos.

Lo llama “muy débil”

Este miércoles, Newsom volvió a la carga y llamó “muy débil” al presidente, citando su dificultad para subir escaleras en la ONU, en referencia al incidente durante la Asamblea General, cuando la escalera mecánica en la que viajaban Trump y la primera dama Melania se detuvo abruptamente, obligándolos a subir el resto del tramo a pie.

En un mensaje en X, acusó a Trump de ser responsable del cierre del gobierno: “Atención médica para bebés, mamás y abuelas, rehén de un hombre muy débil que ni siquiera puede subir escaleras. Pero tranquilos, los demócratas son fuertes y Trump siempre se acobarda”.

La publicación también ironizó sobre un video manipulado que Trump difundió recientemente en redes sociales para ridiculizar al líder demócrata Hakeem Jeffries, donde aparecía con un sombrero y bigote añadidos por inteligencia artificial.

THE TRUMP SHUTDOWN IS HERE! HEALTH CARE FOR BABIES, MOMS & GRANDMAS HELD HOSTAGE BY A VERY WEAK MAN WHO CAN’T EVEN DO STAIRS. BUT DON’T WORRY, DEMOCRATS ARE STRONG AND TRUMP ALWAYS CHICKENS OUT (T.A.C.O.). NO SOMBRERO NEEDED! — GCN pic.twitter.com/j1GqQLOKJL — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025

En respuesta, la oficina de Newsom replicó con la frase: “¡NO SE NECESITA SOMBRERO!”.

Sigue leyendo:

Grupos latinos acusan a Trump de usar estereotipos de odio por video contra Jeffries como mexicano

Trump se “burla” de Jeffries y Schumer con un video de AI como mexicanos

Vance minimiza burlas de Trump a Jeffries como mexicano y las califica de “graciosas”