Arranca programa piloto para mejorar la salud materna en Brooklyn

Cuando el plan ‘HealthyNYC’ se lanzó en noviembre del 2023, además de su objetivo principal de extender la esperanza de vida de los neoyorquinos a 83 años para 2030, otra de sus metas era reducir la mortalidad materna.

Ahora como parte de esa iniciativa, el Departamento de Salud municipal puso en marcha este miércoles el programa piloto ‘Zona Libre de Estrés en los Vecindarios’ (NSFZ por sus siglas en inglés) en Brownsville, Brooklyn. Este innovador plan busca abordar las prioridades expresadas por las neoyorquinas embarazadas y en posparto y sus familias, así como las recomendaciones del Comité de Revisión de la Mortalidad Materna de la Ciudad de Nueva York y llega en momentos en que un nuevo informe, divulgado este miércoles, muestra un aumento del 13.7% en las muertes maternas en 2022 en la ciudad de Nueva York.

Según el informe anual del Comité de Revisión de Mortalidad Materna (MMRC por sus siglas en inglés) el número de muertes relacionadas con el embarazo en la ciudad de Nueva York aumentó de 58 muertes en 2021 a 66 muertes en 2022, el número más alto de muertes relacionadas con el embarazo desde 2016. La principal causa de muerte relacionada con el embarazo en 2022 fueron los trastornos de salud mental, seguidos de los trastornos cardiovasculares como segunda causa principal.

Ahora, con el programa piloto ?que se llevará a cabo en en Brownsville Neighborhood Health Action Center’s Family Wellness Suite, en colaboración con Brooklyn Perinatal Network (BPN) y Public Health Solutions (PHS)- se amplían los recursos para la educación sobre salud materna, el apoyo a las necesidades sociales y la conexión con los servicios de salud mental y conductual.

Según las autoridades de Salud, las Zonas Libres de Estrés en los Vecindarios pueden mejorar la salud materna al ofrecer acceso sin estigma a la atención médica y el apoyo social para las personas embarazadas y en posparto en los vecindarios de alta prioridad, con un enfoque en las enfermedades crónicas, la salud mental y los trastornos por consumo de sustancias.

Durante la presentación de la iniciativa, el alcalde Eric Adams señaló que su administración se ha centrado especialmente en abordar las desigualdades históricas en la salud materna, especialmente entre las mujeres negras y latinas.

“Este programa piloto es otro ejemplo de cómo nuestra administración está ayudando a las familias en sus propias comunidades. Se trata de complementar la atención clínica con un apoyo integral, que incluye atención de salud mental y servicios sociales esenciales a los que puedan acceder. Todas las mujeres embarazadas y posparto de Nueva York merecen dignidad y los recursos necesarios para prosperar, y la Zona Libre de Estrés de los Vecindarios es un componente esencial de nuestro plan HealthyNYC para ampliar la esperanza de vida y construir una ciudad más saludable y justa para todos”, expresó el alcalde.

Desde ahora, Brooklyn Perinatal Network proporcionará exámenes in situ de las necesidades sociales relacionadas con la salud y servicios de asistencia social, y facilitará las referencias a programas de vivienda, nutrición y transporte.

Los servicios de la Family Wellness Suite del Departamento de Salud en Brownsville se ampliarán para ofrecer acceso a actividades de reducción del estrés, como masajes perinatales y clases de yoga. Se ofrecerán nuevos programas educativos relacionados con la salud materna a todos los miembros de la comunidad sobre temas como la salud mental perinatal, la diabetes gestacional y la hipertensión, la lactancia y la nutrición.

“Nací y crecí en Brownsville. He sido testigo de primera mano del impacto que ha tenido la falta de inversión en comunidades como la mía. Esto se manifiesta en tasas más altas de pobreza, delincuencia y, como han demostrado estudios recientes, en los peores resultados relacionados con el embarazo de toda la ciudad de Nueva York”, afirmó la asambleísta Latrice Walker. “Esta es una lucha por la atención médica. Esta es una lucha por la vida”.

Para obtener más información, consulte la página web del Centro de Acción de Salud Comunitario de Brownsville en https://www.nyc.gov/site/doh/health/neighborhood-health/action-center-brownsville.page.