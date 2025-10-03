Clima de hoy en Nueva York para este viernes 3 de octubre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC). Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a sentir rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:35 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 82 grados Fahrenheit (17 y 28ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.