FIFA responde a críticas tras publicar precios que van desde $355 hasta $6,730 dólares para el Mundial 2026

Después de que un grupo de aficionados ingleses criticara el “asombroso” precio de las entradas, la FIFA ha defendido su estrategia de precios para el Mundial del próximo año.

La FIFA está aplicando lo que describe como precios variables para el torneo, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, lo que significa que los precios podrían subir -o bajar- dependiendo de la demanda.

Thomas Concannon, de la Embajada de Aficionados de Inglaterra, dijo: “Estos precios son asombrosos: 2,000 dólares por la entrada más barata para la final es inaceptable.

Si los aficionados consiguen una entrada de categoría cuatro desde el primer partido hasta el último, podrían gastar al menos $3,180 dólares, más del doble de lo que costó Qatar.

Defensa de a FIFA

Un comunicado de la FIFA afirma: “El modelo de precios adoptado refleja, en general, las prácticas actuales y futuras del mercado en nuestros países anfitriones de importantes eventos deportivos y de entretenimiento, incluido el fútbol. Nos centramos en garantizar un acceso justo a nuestro deporte tanto para los aficionados actuales como para los potenciales, y ofrecemos entradas para la fase de grupos desde 60 dólares estadounidenses, un precio muy competitivo para un importante evento deportivo mundial en Estados Unidos”.

“La FIFA puede confirmar que mantendrá asignaciones específicas reservadas para categorías de aficionados y que estas asignaciones se establecerán a un precio fijo”.

La plataforma de reventa de la FIFA ofrecerá a los aficionados que deseen vender o comprar entradas en el mercado secundario un método seguro para hacerlo, tal como lo permite la legislación estadounidense.

La plataforma de reventa de la FIFA ofrecerá a los aficionados que deseen vender o comprar entradas en el mercado secundario un método seguro para hacerlo, tal como lo permite la legislación estadounidense.

Boletos en reventa para el Mundial 2026

Un día después que se abrió la primera ventana de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, comenzó la reventa en los sitios oficiales, con precios hasta por arriba de los 100 mil pesos.

La reventa de los partidos de la Copa del Mundo 2026 no está permitida en México, por lo que sólo se abrió para Estados Unidos y Canadá, en el portal oficial de la FIFA.

En el portal de la FIFA, se pueden encontrar boletos de hasta $10 mil dólares para ver la final de la Copa del Mundo, en CAT4, un boleto que en la venta inicial tuvo un costo de $2030 dólares.

En el portal oficial de la FIFA aún restan al menos dos etapas más de venta de boletos, por lo que los aficionados aún podrán comprar las entradas a un precio inferior al de la reventa.

Seguir leyendo:

FIFA abrió primera venta de boletos para el Mundial 2026: precios van desde $355 hasta $6,730 dólares

Peligra el Mundial 2026 para Rodrigo Huescas con México por una rotura de ligamento cruzado

Gianni Infantino presentó “Trionda”, la pelota oficial del Mundial 2026