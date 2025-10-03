window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Juventus expulsa de por vida a tres hinchas del Parma por insultos racistas a Weston McKennie

Una vez confirmada la identidad de los implicados, la Juve decidió prohibirles de por vida el acceso al Allianz Stadium

El estadounidense Weston McKennie lanza el balón a un compañero para un saque de banda durante la segunda mitad de un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA entre México y Estados Unidos, el viernes 12 de noviembre de 2021 en Cincinnati. Estados Unidos ganó 2-0.

El estadounidense Weston McKennie lanza el balón a un compañero para un saque de banda durante la segunda mitad de un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA entre México y Estados Unidos, el viernes 12 de noviembre de 2021 en Cincinnati. Estados Unidos ganó 2-0. Crédito: Julio Cortez | AP

Avatar de Humberto Viera

Por  Humberto Viera

El Juventus anunció este viernes que identificó y sancionó a los tres aficionados del Parma que, el pasado 24 de agosto, profirieron insultos racistas contra el mediocampista estadounidense Weston McKennie tras un partido en Turín.

“Gracias al sistema de videovigilancia del club, las autoridades localizaron e identificaron a tres aficionados rivales que, como se anunció después del partido, habían hecho comentarios racistas contra el jugador Weston McKennie mientras estaba en el campo después del partido”, informó la institución bianconera.

Una vez confirmada la identidad de los implicados, la Juve decidió prohibirles de por vida el acceso al Allianz Stadium y reiteró que “condena con fuerza y firmeza este grave incidente y cualquier manifestación de racismo”.

El club turinés ya había aplicado la misma sanción en ocasiones anteriores, como ocurrió con seguidores de la Roma el 30 de diciembre de 2023 y con hinchas del Torino el 9 de noviembre de 2024.

Por su parte, el Parma también condenó los hechos poco después del incidente: “El Parma Calcio, en referencia a los acontecimientos que tuvieron lugar tras el partido disputado en el Allianz Stadium de Turín, condena firmemente cualquier forma de racismo y discriminación, tanto dentro como fuera del terreno de juego”.

Además, el club parmesano subrayó que “la intolerancia racial, o cualquier otro tipo de comportamiento abusivo, NUNCA es tolerable ni aceptable y, por lo tanto, debe ser abordada, combatida y condenada en todo momento”.

